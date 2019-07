De ce a pierdut Mircea Badea procesul intentat lui Mălin Bot: motivarea instanţei

În luna aprilie a acestui an, Mircea Badea a pierdut, în primă instanţă, procesul prin care îi cere 250.000 de euro daune morale lui Mălin Bot pentru că l-a calomniat într-o serie de texte publicate pe Facebook şi blog. Decizia nu este definitivă şi a fost deja atacată la Curtea de Apel de Mircea Badea, însă nu a fost stabilit încă un termen.

Pagindemedia.ro a publicat acum motivarea instanţei, iar principalul argument pentru care Badea a pierdut procesul cu Bot este că între limbajul celor doi nu sunt diferenţe foarte mari.

„Reclamantul este o persoană publică, cu apariţie frecventă la televizor, fiind de altfel prezentatorul unui show TV, persoană care îşi expune opiniile într-un mod asemănător celui imputat pârâtului, aşa încât tribunalul reţine că acesta s-a expus voit criticii. Tribunalul are în vedere în privinţa toleranţei reclamantului la eventualele afirmaţii care pot fi apreciate ca jignitoare, că însuşi acesta este cunoscut ca având un stil jurnalistic mai mult decât acid, deseori presărat cu expresii de genul celor imputate prin acţiunea de faţă, aspect rezultat atât din înscrisul ataşat de pârât la dosar, cât şi din dovezile administrate de reclamant. În plus, tribunalul are în vedere faptul că între părţile litigante există o dispută veche, întinsă pe parcursul mai multor ani, rezultată din divergenţele de opinie ale acestora, care de altfel, aşa cum s-a arătat la ultimul termen de judecată şi cum rezultă din înscrisurile depuse de reclamant, a condus la chemarea în judecată a reclamantului ca pârât, într-un alt proces, pentru fapte asemănătoare“, se arată în motivarea instanţei de judecată.

Mircea Badea l-a dat în judecată pe Mălin Bot pentru o serie de afirmaţii făcute în perioada iunie 2015-martie 2018. „Un reprezentant al trustului Intact a dat asigurări că Badea nu a păţit nimic, pentru că maimuţele sunt obişnuite să cadă de la înălţimi mari, din copaci sau de pe clădiri“, „Oligofrenul Mircea Badea ar vrea să ştie ce zic eu despre cazul Truică şi implicarea lui Dan Andronic“, „Aceeaşi instituţie care nu a fost preocupată niciodată de incitările la violenţă ale unor propagandişti ai corupţilor, cum e servitorul infractorului Voiculescu, Mircea Badea“, sunt doar câteva dintre afirmaţiile făcute de Bot.

Avocaţii lui Badea susţin că afirmaţiile făcute de Bot sunt „mincinoase, calomniatoare, deosebit de grave şi au afectat puternic imaginea şi reputaţia reclamantului“.

„Concluzia care se desprinde din afirmaţiile pârâtului este una singură: pârâtul încearcă să-l discrediteze public, în faţa cetăţenilor, pe reclamant, răspândind ideea, fără a prezenta niciun fel de probă, că acesta este implicat în acţiuni de linşaj şi şantaj mediatic; de sustragere de la executarea unor hotărâri judecătoreşti şi de complicitate cu presupuşi infractori. Declaraţiile publice ale pârâtului au afectat în egală măsură prestigiul profesional, reputaţia, imaginea în faţa rudelor, prietenilor, colaboratorilor. Prejudiciul moral, de imagine suferit de către reclamant este reprezentat de deteriorarea reputaţiei, a onoarei şi a imaginii sale“, susţin avocaţii lui Badea.

