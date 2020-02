Dana Chera (fostă Grecu) a anunţat că a încheiat colaborarea cu Antena 3 după 15 ani

Într-un text publicat pe blogul personal , realizatoarea TV Dana Chera (42 de ani) a anunţat că a decis să încheie colaborarea cu Antena 3 după 15 ani. Ea le-a mulţumit colegilor şi a precizat că încrederea publicului a fost cel mai mare câştig.

„Am decis că proiectul meu la postul naţional de ştiri să se oprească. Plec de la Antenă mulţumindu-le colegilor mei lângă care am crescut. De la care am învăţat. Pe care i-am respectat şi a căror simpatie am simţit-o onestă. N-am să dau nume, spun doar că munca în televiziune e una care se face doar în echipă. Iar echipele cu care am lucrat au fost de excepţie“, a scris Dana Chera.

Ea nu a dezvăluit motivele care au stat la baza deciziei de a demisiona de la Antena 3, însă a precizat că nu va refuza un proiect mass-media dacă i se va potrivi.

„Motivul pentru care proiectul meu la Antena 3 se opreşte ţine de raţiuni personale. Simt nevoia unei provocări. Şi, dacă ea va veni din mass media şi mă voi potrivi unui alt proiect, voi continua să fiu jurnalist. Decizia nu e uşoară, dar ce e uşor din ce ne dorim pentru evoluţia noastră ca trăitori pe aici? Aşadar, dragii mei, vă voi ţine la curent! Vă mulţumesc pentru interesul vostru! Pentru mine contaţi!“, a încheiat realizatoarea.

Anunţul vine la doar o zi după ce trustul Intact a mai pierdut o vedetă: pe Andreea Berecleanu, care lucra la Antena 1 de 17 ani.

Dana Chera a intrat în concediu de maternitate în aprilie 2018, fiind înlocuită la emisiunea pe care o prezenta, „Adevăruri ascunse“, de Cătălina Porumbel. În iulie 2018, ea a născut al treilea copil, o fetiţă.