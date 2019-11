Dana Budeanu, reacţie după ce Pro TV a anunţat că designerul nu va mai apărea pe post: M-au rugat să-mi cer scuze public, nu am fost de acord

Pro TV a anunţat că, începând cu data de 30 octombrie 2019, colaborarea cu Dana Budeanu a încetat. Creatoarea de modă avea o rubrică în cadrul emisiunii „Vorbeşte lumea“, prezentată de Adela Popescu şi Cove.

Dana Budeanu a reacţionat în urma acestei decizii şi a făcut câteva precizări în legătură cu rubrica „Verdict“ din cadrul emisiunii de la Pro TV, într-un mesaj pe pagina personală de Facebook.

Designerul spune că „nu a avut niciodată contract cu Pro TV“ şi că nu a fost remunerată pentru rubrica sa de la „Vorbeşte Lumea“. În plues, Dana Budeanu a precizat şi că reprezentanţii Pro TV i-au cerut în prealabil să ceară scuze public în legătură cu postarea ei despre asociaţa „Dăruieşte Viaţa“, care a scandalizat opinia publică.

„Dana budeanu nu a avut niciodată un contract cu Pro TV pentru rubrica Verdict. Nu am fost niciodată angajată la Pro TV sau remunerată pentru această rubrică. Această decizie mi-a aparţinut de la început. Rubrica am realizat-o timp de patru ani, gratis, de plăcere. Colaborarea cu Pro TV a fost una perfectă până la sfârşit şi s-a încheiat ieri. În urma unei discuţii extrem de civilizate şi relaxate cu reprezentanţii Pro TV, în care datorită presiunilor imense la care au fost supuşi, mi s-a înaintat rugămintea de a-mi cere «scuze public», în legătură cu postarea care a schimbat cursul istoriei României, nu am fost de acord şi atât! Nimic mai mult!“, a scris Budeanu pe Facebook.





CONTEXTUL SCANDALULUI

Pe 23 octombrie, Gabriela Firea a distribuit pe contul personal de Facebook o postare a Danei Budeanu, care le ironiza pe Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu, doamnele care construiesc din donaţii primul Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică de stat din România.

„Astia cacare face ei un spital vrea sa doneze Pintea un aparat dă radioterapie. Dă ce? Luaţi unu din ăia 35 de milioane euroi donaţi. Nu aşa aţi măcănit la teveu, caca luati voi? Sa dea la saraci Pintea! Da mai stati putin caca vine Vladut regele medicamentelor si va da el din aia 15 milioane dă la PLUS scuzi de la Magicacamp! # Marscumanipularile“, a fost mesajul Danei Budeanu distribuit de primarul general al Capitalei.

În emisiunea lui Prelipceanu, Firea şi-a asumat postarea şi a susţinut că cele două doamne sunt doar „o interfaţă“ şi sunt „împinse în faţă“, iar în spatele ONG-ului stă de fapt fostul ministru al sănătăţii din Guvernul Cioloş, Vlad Voiculescu, pe care primarul general îl acuză că „îşi face campanie electorală pentru alegerile locale“ şi „s-a opus transplantului în România“.

„Întotdeauna am încurajat investiţiile în domeniul de sănătate, şi în domeniul public, şi în domeniul privat. Ce mă deranjează însă este manipularea şi ipocrizia şi faptul că o anumită persoană îşi face campanie pentru alegerile locale de la anul transmiţând informaţii parţiale, ca să nu spun eronate. Niciodată, sub nicio formă nu am avut un cuvânt nepotrivit, ba dimpotrivă, faţă de persoanele sau instituţiile care donează în general, care sponsorizează în beneficiul unui domeniu, mai ales cum este un domeniu vital ca sănătatea“, a spus primarul general.

Mai mult, Firea a subliniat că şi ea, în calitate de primar general, are o contribuţie la acest spital privat, pentru că este construit pe un teren al Primăriei care ar valora un milion de euro. „Nu-mi plac omisiunile grave. Eu nu aveam cum să aduc jigniri contributorilor, sponsorilor acestui spital, pentru că şi eu, ca primar general, am o contribuţie (...) în construirea acestui spital - aşa cum se spune, din fonduri exclusiv private - contribuţie despre care nu vorbeşte absolut nimeni, poate nu întâmplător. Niciodată nu am făcut tapaj să spun: ştiţi, nu vă supăraţi, spuneţi dvs că este un spital construit exclusiv din fonduri private, dar uitaţi de contribuţia majoră a Primăriei Capitalei, şi anume prin punerea la dispoziţie a acestui teren extrem de valoros. (...) Este minunat ce fac, dar să nu nege activitatea noastră şi să nu spună că noi n-am avut o contribuţie!“, a spus Firea la Digi24





De asemenea, primăriţa a punctat că şi ea a construit spitale.

La rândul lor, Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu au reacţionat în faţa atacurilor şi au anunţat că vor rezolva problema în instanţă. „Doamna Firea a recunoscut acea mizerie de postare în care îşi bate joc de noi, de proiectul şi sustinătorii noştri. Doamna Firea ne-a făcut «ciuma roz sau albă». Doamna Firea încearcă o mârşavă manipulare, susţinând că eu şi Carmen Uscatu suntem doar nişte marionete ale lui Vlad Voiculescu. Doamna Firea a lansat un atac mizerabil la munca şi reputaţia noastră. Va trebui să dovedească spusele, căci 10 ani de muncă şi luptă pentru şansele la viaţă ale copiilor bolnavi de cancer nu merită a fi terfeliţi în acest fel“, a transmis Gheorghiu.