Cum arăta Emilian Oprea, actorul din serialul „Vlad”, în adolescenţă: avea plete şi poza nud

Emilian Oprea are 43 de ani, împliniţi chiar ieri, pe 29 octombrie, şi este într-o relaţie de opt ani, având şi doi copii. Cel mai cunoscut proiect recent al său este serialul „Vlad” de la Pro TV, unde îl interpretează pe Leonard Cazacu.

Actorul pe care îl vedem astăzi a fost însă un rebel în tinereţe. A plecat de la 14 ani de acasă, mergând în Câmpulung Moldovenesc pentru a face Liceul Silvic. „"Mi-au plăcut şi îmi plac natura, pădurea. Şi m-am dus acolo, spre disperarea alor mei. Eram foarte mic de înălţime şi slab. Am stat 4 ani acolo, am făcut liceul, am fost cu nişte oameni faini, dar m-am prins că este o mare mafie în acest domeniu” spune Emilian Oprea.

Decizia de a da la Teatru a fost una spontană, însă pregătirea sa a durat un an, alături de actriţa Anda Cacevschi, din Bârlad. „Am vrut să dau la Istorie, apoi m-am răzgândit, după aceea la Litere, dar mi-am spus că sunt multe fete, ceea ce era bine (râde), dar să fiu singurul din grupă nu prea era distractiv. Am văzut, în final, Universitatea de Arte, Facultatea de Teatru, Secţia de Actorie şi am zis că dau la Teatru.

Foto: Arhiva personală

Nu am mai dat anul acela, căci era prea târziu, evident, şi nu am avut timp să mă pregătesc. Nici nu ştiam ce era aceea o improvizaţie, eu improvizaţie mai făceam în liceu când fabricam câte un reşou dintr-o bucată de BCA, aia era improvizaţie (râde). Am dat următorul an, m-a pregătit doamna Anda Cacevschi o actriţă din Bârlad şi am intrat primul la băieţi”.