CTP explică înjurătura spusă în direct la Digi24: „Am ştiut foarte exact ce fac. Am făcut un lucru cât se poate de moral şi chiar etic“ VIDEO

Cristian Tudor Popescu a reprodus, în emisiunea lui Cosmin Prelipceanu de la Digi24, înjurătura rostită de colonelul Orlando Şchiopu în timpul misiunii de salvare de după incendiul din Colectiv. „Lasă-i acolo, lasă-i în p**a mea!“, a spus Şchiopu în timp ce le indica salvatorilor din subordine să nu se mai concentreze pe oamenii morţi, ci pe cei care încă mai pot fi salvaţi.

Într-un interviu telefonic pentru Paginademedia.ro , CTP şi-a explicat gestul, precizând că el a fost „o maşină de reproducere sonoră, nimic altceva“.

„«Bipul» devine obscen în momentul în care este vorba de nişte morţi. Omul acela a înjurat nişte morţi, nu poţi să pui «bip» la aşa ceva. (...) Nu eu l-am pronunţat, el şi l-a asumat cu privire la nişte oameni morţi. Ceea ce înseamnă un gest de laşitate, acei oameni nu puteau să-i răspundă, aşa că am răspuns eu în locul lor. Mai ales că individul a avut neruşinarea cosmică să declare că nu a spus decât «lasă-i» şi nimic altceva, în faţa unei ţări întregi“, a declarat jurnalistul.

CTP a precizat şi faptul că obişnuieşte uneori să vorbească mai tare, dar asta nu înseamnă că îşi pierde cumpătul sau este iraţional: „Faptul că vorbesc uneori mai tare, mai accentuat în anumite situaţii nu înseamnă că sunt iraţional. Să ştiţi că eu sunt tot timpul foarte raţional. Sunt rece ca un lac japonez când judec, când mă manifest asta e altceva. Am ştiut foarte exact ce fac şi nu am absolut nimic de corectat la ceea ce am făcut. Am făcut un lucru cât se poate de moral şi chiar etic, pentru că ignominia acestui ofiţer a fost publică“.

Cristian Tudor Popescu a precizat şi că în cazul în care CNA decide sancţionarea postului Digi24 pentru limbaj licenţios, el va fi cel care va achita amenda.

