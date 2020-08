Cine este noul membru titular din Consiliul de Administraţie al TVR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, locul devenit vacant în acest mod se ocupă de către supleantul titularului, anunţă TVR, acesta fiind scriitorul Bogdan Ghiu.

Bogdan Ghiu este poet, eseist (literatură, filosofie, media, arhitectură şi urbanism, artă contemporană), traducător, teoretician şi pedagog al traducerii, jurnalist, realizator radio-tv.

Membru al Generaţiei 80 şi fost membru al Cenaclului de Luni. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al comitetului de conducere al PEN Club România (responsabil „Traducere şi Drepturi Lingvistice”), al ATLAS (Association pour la Promotion de la Traduction Littéraire, Franţa) şi (din martie 2019) preşedinte al ARTLIT (Asociaţia Română a Traducătorilor Literari). Cavaler al Ordinului „Meritul Cultural” acordat de Preşedinţia României.

În prezent, titular al rubricilor săptămânale „De-clic(k)/Atelier deschis” (Observator cultural), „Evul Media” (www.liternet.ro) şi al rubricii zilnice de cultură urbanistică „Unde ne oprim în Bucureşti” (Radio România Cultural); colaborator permanent al revistei Arhitext (www.arhitextdesign.ro) şi, ocazional, al revistei Sinteza.

Între 1998 şi 2000 a fost inspector de conţinut în trustul Mediapro (Pro TV şi Acasă), între 2000 şi 2001, jurnalist şi consilier marketing în trustul Intact (Radio Romantic, Antena 1), între 2001 şi 2003 a fost şeful Serviciului de Strategie Programe din subordinea PDG al Televiziunii Române, iar între 2005 şi 2010 a făcut parte din Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Este autorul a peste 60 de traduceri de filosofie, ştiinţe umaniste şi literatură franceze, şi autor, alături de curatorii internaţionali de origine română Maria Rus Bojan şi Ami Barak, al proiectului Performing History, care a reprezentat România la Bienala de Artă de la Veneţia din 2011.

Curator general al trienalelor de arhitectură East-Centric Fluenţe (2010), Trans(a)parenţe (2013), Drifting Architecture (2016) şi Acasă (2019), organizate de Fundaţia Arhitext.

A colaborat, printre alţii, cu artişti de notorietate internaţională precum Thomas Hirschhorn (24 H Foucault, Palais de Tokyo, Paris, 2004; Bijlmer Spinoza Festival, Amsterdam, 2009; Flamme Éternelle, Palais de Tokyo, Paris, 2014), Daniel Knorr (Led R. Nanirok, Kunsthalle Basel, Kunsthalle Fridericianum, 2009) şi Victor Man (Szindbád, Deutsche Bank Artist of the Year, Berlin, 2014; Luminary Petals on a Wet, Black Bough, Sternberg Press, Berlin, 2016).

Scrie frecvent în cataloage de expoziţie şi lucrări colective de artă. A participat la principalele festivaluri de literatură, film şi istorie din România, colaborează la principalele publicaţii literare şi culturale din România şi este constant invitat să susţină conferinţe şi ateliere în tabere de creaţie de artă şi arhitectură.