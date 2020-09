Bebe Cotimanis va fi vocea Prima TV

Bebe Cotimanis a fost vocea inconfundabilă a postului Pro TV vreme de 25 de ani, însă din 5 octombrie se va auzi la Prima TV.







În această toamnă, Bebe Cotimanis va anunţa toate noutăţile postului Prima TV odată cu trecerea la emisia HD şi va da „culoare“ tuturor materialelor video de promovare ale posturilor sportive - Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K.





Clever Business Transilvania a preluat, în septembrie, Prima TV de la Cristian Burci, patronul trustului Adevărul Holding. Grupul media, dezvoltat de Adrian Tomşa, mai conţine televiziunea Look Plus, canalele sportive Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, televiziunile tematice Agro TV, Profit.ro, dar şi site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agro-tv.ro şi profit.ro.