A venit la „Românii au talent” ca să-şi recâştige iubita. Povestea emoţionantă a unui tânăr de 24 de ani

Povestea lui Dan are aerul unui film romantic de Hollywood. Tânărul lucrează ca „om de serviciu” în Bucureşti. În urmă cu ceva timp, a cunoscut pe internet o fată din Iaşi. Mărturiseşte că s-a îndrăgostit de ea iremediabil. Petreceau ore în şir vorbind la telefon, se confesau, îşi dădeau sfaturi despre locuri de muncă, ba chiar cântau împreună din când în când. Aşa a descoperit Dan că are voce. „Mi-am descoperit talentul când o persoană foarte dragă m-a rugat să-i cânt ceva. Nu mai făcusem asta până atunci, dar am zis să încerc”, îşi începe el povestea. Din păcate, distanţa şi-a spus cuvântul, iar izolarea şi restricţiile din 2020 au pus şi ele capac relaţiei abia înfiripate. Fata a decis să renunţe la iubitul virtual, iar acum este cu altcineva din acelaşi oraş.