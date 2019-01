Reacţia TVR după ce Mihai Trăistariu s-a retras de la Eurovision România 2019

După parcurgerea unui traseu similar celui impus în preselecţie, TVR a decis cele două piese care vor participa la semifinalele Eurovision România 2019 în baza activării opţiunii de wild card. Este vorba despre „Army of love“, interpretată de Bella Santiago, şi „Renegades“, interpretată de Linda Teodosiu.

Nouă interpreţi au trimis solicitări de wild card, care au fost evaluate de acelaşi juriu, în baza aceloraşi criterii de selecţie, atât administrative cât şi artistice, avute în vedere la departajarea semifinaliştilor.

„Sper să nu fie prietenii. Că am fost şi eu de două ori în juriul naţional, în urmă cu vreo nouă ani, şi recunosc că am primit telefoane şi nu am ţinut cont de ele, că eu sunt foarte corect şi de aceea am curaj să zic. Am primit telefoane de la compozitori. «Vezi că am şi eu o piesă, am şi eu pe cineva» şi-mi dau seama cum se poartă. Vorbesc despre etapa de preselecţii, atunci am primit telefoane de la colegi, adică pile. Şi asta zic, dacă eu am primit, de ce nu ar primi şi alţii? Sunt convins că se primesc intervenţii şi telefoane. Dacă se întâmplă asta... e clar. Să vedem“, a conchis cântăreţul.