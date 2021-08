Pregătirile pentru UNTOLD au început: Peste 1.600 de oameni lucrează pentru producţia festivalului

Scena principală va avea peste 800 de mp de ecran led, 28 de metri înălţime, peste 90 de metri la bază şi o deschidere de 18 metri. Doar decorul pentru mainstage, care are peste 2.000 mp, este adus de 18 camioane în Cluj-Napoca. Pe aceeaşi scenă vor fi încorporate elemente 3D care pun în lumină conceptul creativ UNTOLD 2021, Luna – The Rising şi personajelor sale mitice.

În acest an, Luna este protectoarea festivalului şi va veghea scena principală pe care vor urca David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, DJ Snake, Fedde le Grand, Ofenbach, Quintino, Parov Stelar, The Script, Tyga şi mulţi alţii.

Scena Galaxy va avea forma unei elipse cu o lăţime de 27 de metri şi o înălţime de 11 metri, iar scena Alchemy va avea 26 de metri lăţime şi 20 de metri înălţime şi va fi acel univers în care fanii nu vor avea bariere de comunicare.

Detalii despre festival pot fi găsite aici.