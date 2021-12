Peste 100.000 de oameni au urmărit show-ul online adus de SAGA la National Arena pe 1 decembrie

Tot miercuri seară, cei înregistraţi pe sagafestival.com au fost primii care au putut cumpăra biletele pentru noua ediţie. Începând de astăzi, toate categoriile de bilete, la cel mai mic prag de preţuri, vor fi puse în vânzare. Doar în luna decembrie acestea pot fi cumpărate prin sistemul de rate cu 10 euro depozit.

„Ne bucurăm că am putut fi împreună de Ziua Naţională a României, pe National Arena. Locul acesta are un vibe anume, pe care-l poţi experimenta odată ce ajungi aici, şi sunt convins că este locul perfect pentru ceea ce urmează. SAGA este o mişcare a oamenilor care iubesc muzica electronică. Anul acesta, line-up-ul nostru va fi considerabil mai mare, vom aduce în România mai mulţi artişti aşteptaţi şi iubiţi de public. Este un loc în care ne dorim ca oamenii să fie parte din ceva special, unde imaginaţia lor să poată deveni realitate. SAGA este un festival care trece graniţele. Aseară, printr-un eveniment special, am marcat faptul că avem o casă nouă. Am pus un steag aici pentru ceea ce va fi în iunie anul viitor”, a declarat Allan Hardenberg, CEO ALDA.

Afrojack, Marshmello şi Timmy Trumpet sunt primii artişti anunţaţi în line-up-ul celei de-a doua ediţii SAGA, care va avea loc pe 3, 4 şi 5 iunie, la National Arena, în Bucureşti. Alţi artişti vor fi anunţaţi în curând.