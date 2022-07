Neversea 2022. Programul transportului în comun va fi modificat. Ce alte restricţii vor fi în Constanţa pentru cel mai mare festival de pe o plajă din Europa

Pentru a nu exista probleme, în oraş vor fi restricţii pe şosele, măsurile de siguranţă vor fi sporite, iar autobuzele vor avea schimbări în program.

Măsuri de siguranţă pe perioada festivalului

Mii de angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (Direcţia Generală Management Operaţional M.A.I., Jandarmeria Română, Poliţia Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Naţională Antidrog, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Constanţa) şi ai Poliţiei Locale se vor asigura că sunt respectate măsurile de siguranţă în toate cele 4 zile şi 4 nopţi de festival, la cea de-a patra ediţie Neversea. În festival vor fi şi 700 de agenţi de securitate privaţi.

În plus, în perimetrul festivalului vor fi amplasate 2 spitale mobile şi 3 puncte de prim ajutor cu paramedici. Toate măsurile de siguranţă au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferinţe de presă la care au participat reprezentanţii Neversea: Edy Chereji - Head of Communication & CSR, Bogdan Rădulescu - Head of Partnership & New Business, alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale: Vergil Chiţac, primarul Municipiului Constanţa, colonel Constantin Dima, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanţa, comisar-şef Liviu Lazăr, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, comisar-şef Cristian Oprişan, şeful Agenţiei Naţionale Antidrog Constanţa, colonel Cristian Amarandei, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea.

Circulaţia în Constanţa în perioada festivalului Neversea

Organizatorii şi autorităţile locale anunţă şi programul pentru transportul publicul, precum şi restricţiile de circulaţie în perioada festivalului Neversea.

Liniile cuprinse în programul de transport vor circula după programul normal pe 7 şi 8 iulie, în intervalul 5.15 – 23.00, iar pe 9 şi 10 iulie acestea vor circula între orele 5.45 şi 23.00. Excepţie de la acest orar îl fac liniile 42, 48, 44, 51 şi 101, care îşi vor prelungi traseul până în Portul Turistic Tomis, pe toată perioada festivalului, 7-10 iulie.

Va fi suplimentat de transportul public cu cinci autobuze de linie, linia SHUTTLE Neversea, care vor circula toată noaptea pe următorul traseu:

Staţiunea Mamaia (Hotel Caraiman), bd. Mamaia, bd. Tomis, str. Traian, Poarta 2 Port, str. Termele Romane, bd. Regina Elisabeta, str. Remus Opreanu, Port Tomis (şi retur), str. Remus Opreanu, Port Tomis, bd. Regina Elisabeta, str. Termele Romane, str. Traian, str. Negru Vodă, str. Mircea cel Bătrân, bd. Mamaia, Staţiunea Mamaia (Hotel Caraiman).

Linia SHUTTLE Neversea, deviere a liniei CiTy TOUR, va avea prima plecare din CL Caraiman şi Portul Tomis la ora 21.00 şi ultima plecare din CL Caraiman şi Portul Tomis la ora 6.00, la un interval de 16 minute.

În Portul Tomis, în staţia liniei CiTy TOUR, va fi amenajat un dispecerat care va comercializa bilete cu valabilitate de 24 de ore.

Liniile de noapte N2-43, N5-40, N100M şi N102 îşi vor începe programul la ora 23.30 şi vor circula la un interval de 30 de minute.

Pentru a trece de filtrele instituite de autorităţi, riveranii trebuie să prezinte fie un act de identitate, un contract de comodat sau unul de închiriere care să ateste domiciliul în zona peninsulară. Cei care nu pot face dovada domiciliului în perimetrul închis de autorităţi sunt rugaţi să se prezinte la punctul de acreditări marcat pe plaja Neversea pentru a ridica permisul de acces.

Accesul taxiurilor, mijloacelor de transport particular (autoturisme, microbuze, maxi-taxi) în interiorul perimetrului de siguranţă este interzis, excepţie fiind autobuzele CT Bus autorizate să efectueze cursele speciale.

NEVERSEA 2022, PROGRAM PE ZILE

JOI, 7 IULIE

Mainstage: Alesso, Danny Avila, KSHMR, Madeon (DJ Set), Partydul Kiss FM & WRS (Special Guest), Tchami, The Motans, Ummet Ozcan

Temple: Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Sublee B2B Cap

The Ark: Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, DJ Shiver, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Macanache, Paraziţii, Phunk B, Şuie Paparude, YnY Sebi, Zo

Daydreaming: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Dizharmonia, El Mundo, Hot Oasis, Julian M, Oliver Koletzki

Oasis: Anna Tur, Claptone, Elchinsoul B2B Kattia, Ferreck Dawn, Mike Kross, Noel Holler B2B Toby Romeo, Nusha, Paul Damixie, Terry Golden

VINERI, 8 IULIE

Mainstage: B Jones, DJ Dark & Mentol, Don Diablo, Nicky Romero, Parov Stelar Live, Quintino, Smiley, ZHU

Temple: Arapu, Priku, Raresh

The Ark: Deliric x Silent Strike with Muse Quartet, El Nino, Grasu XXL, Killa Fonic, Malaa, Marko Glass ft. Bvcovia, Netsky, Rava

Daydreaming: Armen Miran, Bross, Christian Loffler, Djeff, Hernan Cattaneo, Igor Marijuan, Vizan

Oasis: Andre Rizo, Andrew Dum, Cotoraci B2B Kaiser, Dave Andres, John Junior, Kasia, Le Twins, Moonsound, Sllash & Doppe

SÂMBĂTĂ, 9 IULIE

Mainstage: Alan Walker, Arias, Black Eyed Peas, Brennan Heart, Carla’s Dreams, Manuel Riva, Steve Aoki, W&W

Temple: Amelie Lens, Cezar B2B Praslea, Milo Spykers, Sit

The Ark: AlbertNbN, Azteca, bbno$, Borgore, Connect-R & Johny Romano, Dub FX & Woodnote, Nane, Şatra B.E.N.Z.

Daydreaming: Akos, Angel, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Glauco Di Mambrio, Hraach, Kerala Dust, Marwan, Mira, Persic

Oasis: Adrian Funk, Adrian Şaguna, AlexUnder Base, Andrew Maze, Arias, Bogdan Vix, Maryo, Pascal Junior, Rave Republic, Vali Bărbulescu & Lucian Bărbulescu

DUMINICĂ, 10 IULIE

Mainstage: Azteck, Delia, Dimitri Vegas & Like Mike, NERVO with Alexandra Stan (Special Guest), One True Singer (Rareş, Adi & Erika Isac), Timmy Trumpet, Tujamo, Tyga

Temple: Jamie Jones, Mahony, Richy Ahmed

The Ark: Culese din Cartier, Dirtyphonics, DJ Wicked, Ian, Krewella, Oscar

Daydreaming: HVOB Live (clubset), Lee Burridge, Matthew Dekay, Pan Live, Pandhora Live, Refrakt, Sebastian Leger

Oasis: AlbWho, Alex Kennon, Chris Hype, DJ Andi, Hiddn, Korolova, Maya, Rosario Internullo, Sasha Lopez

