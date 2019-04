INTERVIU VIDEO Moga şi Randi: „Dacă am sta să-i mulţumim doar pe români, nu am ajunge prea departe cu atâta critică“

Deşi s-a speculat ca s-au certat şi acesta ar fi motivul pentru care au luat o pauză, Randi şi Marius Moga au infirmat zvonurile într-un interviu acordat la Adevărul Live. Au lansat mai rar pe o perioada de câţiva ani, ocupându-se şi de proiecte personale, însă spun că au continuat în tot acest timp să compună împreună. Acum, au revenit în forţă cu piesa „Kalinka“, care se bucură de un succes uriaş.

„Kalinka“ are peste 52 de milioane de vizualizări pe YouTube, milioane de stream-uri pe platformele digitale şi este difuzata de numeroase radiouri şi televiziuni muzicale din străinătate.

Adevărul: V-aţi reunit după o perioadă în care nu mai auzisem nimic de Morandi. Ce s-a întâmplat în toată perioada asta, se zvonea că v-aţi certat?

Marius Moga: Astea sunt bârfe de presă de acum mulţi ani şi nu mai sunt de actualitate. Nu s-a întâmplat asta, a fost doar o pauză de creaţie. Într-un proiect nu eşti singur şi nu faci doar ce te taie pe tine capul. Este şi un ajutor, nu doar o obligaţie, să te consulţi cu celălalt. Acum am simţit că avem ce să exprimăm din nou într-un proiect. Despre asta este vorba, nu despre ceartă sau împăcare.

Randi: Să spunem că am pus şi bazele unor case de producţii şi am vrut să ne demonstrăm nouă că putem să facem ceva şi în România. În perioada aceea, până în 2012, cât am mers cu Morandi peste tot în lume, românii nu prea au ştiut de noi. Nici nu prea ne-am promovat atât de bine, eram atât de plecaţi cu totul încât nu mai aveam chef să ne promovăm în online.





Când v-aţi lansat, mulţi l-au asociat doar pe Randi cu numele proiectului, credeau că doar el este Morandi. Nu te-a deranjat niciodată, Marius?

Moga: La un moment dat si el a avut impresia asta. (râde) Nu prea contează.

Randi: Orgoliile personale sunt mai puţin importante decât succesul unui proiect internaţional.

Aţi lansat „Kalinka“ şi văd că are peste 52 milioane de vizualizări. Vă aşteptaţi să aibă un aşa mare succes?

Randi: Sincer, da. De ce să nu fim sinceri.

Moga: Sicer, nu ştiu dacă eram aşa siguri. Este o combinaţie de rusă, cu spaniolă şi engleză. Ne-am făcut de cap. Am zis să experimentăm şi să găsim ceva al nostru. Am ales singura variantă în care să putem să ne apropiem puţin de acest gust latino care ne-a inundat în ultimii ani. A funcţionat pentru că am îndrăznit combinaţia asta.

De ce nu aţi ales un refren dintr-o piesă veche românească, aşa cum au mai făcut Delia, Smiley sau alţi artişti, şi aţi ales una rusească?

Randi: Păi câte piese româneşti avem noi în limba română care să fie internaţionale?

Moga: Noi ne gândim la publicul din afară cam din 2004, asta tot încercăm să zicem. Noi nu am pornit proiectul ăsta cu gândul să placă doar românilor. Ne bucurăm că au fost atâţia oameni din ţară care ne-au susţinut. Dar, ca muzician, simţi nevoia să faci ceva mai mult decât ai făcut. Încercăm să aducem muzică fresh, nu nepărat românească.

Radiourile cum au primit piesa?

Randi: Radiourile din afară foarte bine. Radiourile din România au fost reticente. Nu ştim de ce, nu ştiu cum să vorbesc despre problema asta.

Moga: Nu vorbi. Suntem la un interviu în care povestim despre un proiect al unor oameni care au îndrăznit să gândesacă un pic mai mult decât România. Dacă am sta să-i mulţumim doar pe oamenii de aici, nu am ajunge prea departe cu atâta critică. Visul românesc nu e ca visul american. Visul românesc, orice ţi-ai pune în cap, este: „Nu se poate, e imposibil!“. Dacă reuşeşti să treci de o mie de oameni care-ţi spun asta, s-ar putea să ajungi şi la visul american.

Deci tu crezi că noi, românii, avem anumite limite care ne îmiedică să atingem succesul?

Moga: Nu cred că este vina noastră, este vina conjuncturilor istorice şi a tot ce s-a întâmplat aici de-a lungul timpului. Avem tendinţa de a opri orice idee prea măreaţă.

Randi: Obişnuim să urcăm pe piedestal, să ne facem zei şi apoi să aruncăm cu pietre în ei. E ceva din gena românilor.

Moga: Din gena umană, aş zice. Dar noi o avem cu precădere. (...) Eu cred că mindset-ul este primul lucru pe care trebuie să ţi-l schimbi dacă vrei să reuşeşti lucrul pe care ţi l-ai propus.

Ce-l motivează pe un artist să lupte să rămână în top?

Moga: Eu nu ştiu dacă succesul este primul lucru pe care mi-l doresc atunci când mă apuc să compun o melodie. În primul rând, este vorba de valoare. Dacă tu crezi ceva şi pentru tine are valoare, asta va aduce şi restul lucrurilor. Pauza după piesele „Angel“ şi „Save Me“ se datorează acelei situaţii. Nimeni nu te-a antrenat vreodată pentru succes. Unii aşteaptă toată viaţa să aibă succes. Într-o zi chiar au, iar a doua zi nu mai ştiu ce să facă. Pentru că nimeni nu te pregăteşte.

Ce planuri de viitor aveţi?

Randi: O să filmăm pentru o nouă piesă. Încă ne gândim ce ţară alegem, noi facem şi turism muzical (râde), dar sunt convins că o să alegem o destinaţie frumoasă.

