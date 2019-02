INTERVIU EXCLUSIV David Duchovny: „Sunt incredibil de nerăbdător să cânt în România. Mi s-a spus că oamenii sunt aparte“

Aflat pe ultima sută de metri cu înregistrările pentru cel de-al treilea album, David Duchovny va cânta în premieră în România duminică, de la ora 20.00, la Sala Radio. Iar pe cei care îl cunosc doar ca actor, îi asigurăm că vor avea o surpriză la fel de plăcută şi dacă îi vor asculta muzica.

David Duchovny este singurul actor care a câştigat Globul de Aur pentru Cel mai bun actor într-o serie de televiziune atât la categoria comedie – pentru rolul lui Hank Moddy din „Californication“ –, cât şi la dramă – pentru cel mai îndrăgit rol al său, agentul Fox Mulder din „Dosarele X“.

Într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul“, David Duchovny a povestit cum piesele sale încep dintr-o joacă, dar şi cum încearcă să nu-şi piardă speranţa că va reuşi să finalizeze filmul independent la care lucrează, o adaptare a celei de-a treia cărţi semnate de el, „Bucky F*cking Dent“. Artistul a dezvăluit şi singurul lucru care i-ar plăcea să se scrie despre el. Pentru fanii lui, staţi liniştiţi, ne-a vorbit şi despre Brick, câinele lui, care este un adevărat influencer pe Instagram.

„Adevărul“: Care a fost primul instrument la care ai cântat şi prima melodie pe care ai compus-o?

David Duchovny: Primul instrument la care am început să cânt a fost un flaut. Se întâmpla prin şcoala primară. În urmă cu opt ani însă am pus mâna pe chitară şi am început să zdrăngăn în pauzele de filmare. Mi-a plăcut şi am continuat, iar prima piesă pe care am scris-o a fost „The Things“, care este inclusă şi pe albumul „Hell of Highwater“.

Din declaraţiile tale reiese că îi porţi un deosebit respect lui Tom Petty. Simţi că te-a inspirat?

Da, aşa este. Îl apreciez foarte mult. Cred că este un mare compozitor, cu un impact uriaş în tradiţia rock and roll şi un scriitor inteligent.

Sunt artişti cu care ţi-ar plăcea să colaborezi pentru o piesă sau, de ce nu, un album?

Sincer, nu mă gândesc la acest lucru. Îmi place la nebunie să lucrez cu formaţia mea.

Când scrii versuri care este procesul tău creativ? Cum se naşte ideea unui nou cântec şi cum evoluează?

De regulă, totul începe dintr-o joacă, „o prosteală“. Încep să ciupesc corzile şi, dacă îmi iese o progresie a corzii care îmi place, apoi încep să fredonez. Am un carneţel plin cu o mulţime de idei de versuri, idei lirice, aşa că mereu îl răsfoiesc şi mă gândesc care s-ar potrivi mai bine cu joaca mea.

Simţi că există vreo diferenţă între David Duchovny actorul şi David Duchovny cântăreţul? Ce-i aduce pe aceşti doi oameni împreună?

Nu, nu există nicio diferenţă între noi, sunt întotdeauna aceeaşi persoană, sunt un tip destul de tăcut, uşor melancolic şi cu simţul umorului. Diferă doar punctele de creaţie, accentele, expresiile creative pe care le arunc în lume.

Fanii sunt foarte entuziasmaţi de următorul tău film, bazat pe a doua ta carte, „Bucky F*cking Dent“. Cum decurg lucrurile?

Este un chin să realizăm „Bucky F*cking Dent“, pentru că este vorba de un film independent. Dar eu voi continua să sper şi să fiu optimist că vom reuşi să ducem acest proiect la bun sfârşit. Poate chiar în această vară, aşa mi-aş dori.

Te deranjează ideea că unii oameni ar putea veni la concertele tale doar pentru a vedea un actor celebru?

Chiar deloc, pentru că muzica este cea care va ieşi în evidenţă. Sunt încrezător şi-mi place să mă gândesc că oricare ar fi motivul pentru care o persoană vine să mă vadă, în momentul în care aude muzica nu va avea cum să nu se bucure de ea, să nu se simtă bine. Aşa că orice te-ar aduce la concertul meu pe mine mă face fericit. Şi mai cred că vei pleca de la spectacol fredonând nişte versuri.

După toţi aceşti ani petrecuţi în lumina reflectoarelor, ce ţi-ar plăcea să se scrie despre tine? Sau, şi mai bine, ce crezi că n-ar putea să scrie niciodată despre tine pentru că nu ştiu?

Chiar nu am o descriere de vis despre mine pe care mi-aş dori să o citesc într-un ziar... Sau poate doar că mă străduiesc în continuare să găsesc diverse forme de expresie artistică pe măsură ce îmbătrânesc. Cam asta ar fi.

Vreau să ne spui sincer dacă eşti îngrijorat că există riscul ca Brick, câinele tău, să devină mai faimos decât tine? E o apariţie foarte admirată pe Instagram deja...

(Râde) Cred că Brick este deja mai faimos decât mine, aşa că nu mai am de ce să-mi fac griji în această privinţă. Dar la un moment dat a trecut printr-o perioadă în care chiar i se urcase la cap celebritatea, avea un număr tot mai mare de fani pe Instagram, dar acum pare că a revenit cu picioarele pe pământ. Şi doarme foarte mult! (Râde)

Ce mesaj ai pentru fanii români?

Sunt incredibil de nerăbdător să ajung şi să cânt în România. Mi s-a spus deja că oamenii de aici, fanii români sunt aparte, sunt foarte entuziasmaţi, aşa că şi eu sunt foarte fericit să le cânt pentru prima dată. Va fi un moment special pentru mine în România, pentru că nu am fost niciodată şi abia aştept. Nu pot spune că am vreo aşteptare, pentru că muzica e un limbaj universal. Vreau să le mulţumesc tuturor. Ne vedem şi ne auzim duminică.

