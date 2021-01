Gabriel Coabiţă susţine că i s-a îmbunătăţit vederea după ce s-a vindecat de coronavirus: „Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect“

Artistul a fost testat pozitiv în urmă cu câteva săptămâni, fiind internat şi ţinut sub supraveghere. Într-un interviu recent a vorbit despre întreaga experienţă.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine aşa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observaţia medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătăţit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur. Din păcate, la televizor, sunt prea multe reclame la medicamente, parcă am fi un popor disperat după pastile", a declarat Gabriel Cotabiţă, pentru playtech.ro.

„M-am programat şi aştept să îmi vină rândul. Trebuie să fim nebuni să nu-l facem. Cum vine asta, adică să vină vaccinul, ne-am rugat să apară, iar noi să strâmbăm din nas şi să nu mai vrem să-l facem?

Este singura soluţie să ieşim din pandemie, să revenim la activităţile obişnuite. Suntem inconştienţi dacă nu-l facem. Nu ştiu cine a generat această campanie împotriva vaccinării, dar de data asta nu-i de vină Biserica", a mai spus artistul.