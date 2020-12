Eminem a lansat albumul „Music to Get Murdered By - Side B”

Produs de Eminem şi Dr. Dre, albumul cuprinde colaborări cu Skylar Grey, DJ Premier, Ty Dolla $ign, Dr. Dre, Sly Pyper, MAJ şi White Gold.







Săptămâna aceasta, pe reţelele de socializare, au apărut mai multe indicii că Eminem va lansa un nou disc, însă nu a fost făcut un anunţ oficial.





Acesta este al 12-lea album de studio al lui Marshall Mathers, pe numele real.





Cele mai recente două albume ale lui, „Music to Be Murdered By”, din ianuarie 2020, şi „Kamikaze”, din 2018, au fost lansate de asemenea fără a fi anunţate în prealabil.





În luna iulie a acestui an, Eminem a lansat piesa „The Adventures of Moon Man and Slim Shady”, colaborare cu Kid Cudi, iar înainte de asta, a colaborat cu Jessie Reyez pentru melodia ei „Coffin”.