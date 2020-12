Cum a surprins-o Smiley pe Gina Pistol de ziua ei: „Am plâns toată dimineaţa!“

Gina Pistol a împlinit astăzi 40 de ani. Prezentatoarea, care este însărcinată cu primul copil, a dezvăluit ce surpriză i-a făcut Smiley la primele ore ale dimineţii.

„În această dimineaţă mă simt foarte răsfăţată. Am avut un început de zi care m-a făcut să plâng. Am plâns toată dimineaţa pentru că astăzi fac 40 de ani, împlinesc 40 de ani de viaţă pe acest pământ şi am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viaţa mea. M-am trezit pe o muzică superbă. În living aveam un cvartet de coarde care a cântat melodia din „Parfum de femeie”, superbul tangou din film, apoi un vals. Vă daţi seama că abia eram trezită din somn, abia ieşită din baie şi bineînţeles că am plâns”, a povestit Gina Pistol pentru Viva!.

„Primesc şi mesaje urâte şi la unele răspund, însă sper ca oamenii ăia să-şi dea seama şi ei că de multe ori fac rău prin vorbele lor. Noi să fim bine şi sănătoşi şi să putem munci. Sănătate la toată lumea şi mulţumesc pentru mesaj”, a mai spus vedeta.

Gina Pistol şi Smiley au anunţat în septembrie că vor deveni în curând părinţi. Vedeta de la Antena 1 este însărcinată cu o fetiţă, însă cei doi nu s-au hotărât încă asupra numelui.