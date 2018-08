Cine sunt vedetele internaţionale care fac parte din juriul Cerbul de aur 2018: reprezentanta Ciprului la Eurovision 2018, printre membri FOTO

Edvin Marton din Ungaria, Gigliola Cinquetti, Kristina Cepraga Goodwin şi Luminiţa Dobrescu din Italia, Eleni Foureira din Grecia, Arsenie Toderaş din Republica Moldova şi Mădălin Voicu (România) vor decide câştigătorii ediţiei din acest an a Festivalului Concurs Internaţional Cerbul de Aur.

Artiştii vor juriza prestaţia celor 18 concurenţi în zilele de concurs ale evenimentului – 30 şi 31 august - şi vor alege câştigătorii Festivalului.

Patru dintre membrii juriului vor avea un dublu rol la Cerbul de Aur: Edvin Marton, Gigliola Cinquetti şi Eleni Foureira şi Luminiţa Dobrescu, primul artist din România distins cu Marele Trofeu al Festivalului, vor susţine şi recitaluri pe scena din Braşov.

Juriu internaţional pentru concursul de interpretare

Câştigător al unui premiu Emmy pentru cea mai bună compoziţie originală, Edvin Marton a cucerit audienţa internaţională după colaborarea sa excepţională cu patinatorul rus Evgeni Plushenko şi după câştigarea concursului Eurovision în anul 2008, alături de Dima Bilan.

„Sunt bucuros să mă întorc în Romania, o ţară ce are un loc aparte în inima mea, totodată sunt onorat să fac parte din juriu şi să cânt pe scena ediţiei aniversare a acestui grandios festival internaţional. Ne vedem la Braşov să sărbătorim excelenţa în muzică“, a declarat Edvin Marton despre participarea la ediţia din acest an a Festivalului.

Edvin Marton FOTO Facebook

Cu ocazia recitalului pe care îl va susţine la Cerbul de Aur, îndrăgitul violonist şi compozitor Edvin Marton va interpreta piese ce l-au făcut celebru, dar şi, în premieră mondială, o piesă de pe noul său album, la o vioară Stradivarius fabricată în anul 1699 şi evaluată la 7 milioane de dolari.

De-a lungul unei cariere care se întinde pe mai bine de şase decenii, Gigliola Cinquetti este primul artist italian distins cu trofeul Eurovision Song Contest, în anul 1964. Originară din Verona, Gigliola Cinquetti a cântat în opt limbi, piesele ei fiind distribuite în peste 120 de ţări. Cel mai recent album, „20.12“ a fost lansat în 2015.

„Am primit cu bucurie invitaţia de a participa la Cerbul de Aur 2018. Este un eveniment care va scrie istorie pentru România şi muzica din întreaga Europă. Pentru mine, Festivalul a însemnat un pas uriaş în lunga mea carieră, după ce, la prima participare, am venit aici într-un peisaj hibernal. Întoarcerea la Braşov, după 50 de ani, de această dată vara, îmi dă o incredibilă emoţie“, a declarat Gigliola Cinquetti despre revenirea pe scena Cerbului de Aur.

Reprezentanta Ciprului la ediţia din acest an a Eurovision Song Contest şi ocupanta locului secund în concursul din Lisabona se alătură juriului Festivalului Cerbul de Aur 2018. Interpretă pop, actriţă, dansatoare şi fashion designer, Eleni Foureira a început să cânte la vârsta de 8 ani. Din 2009, artista de origine albaneză a urmat o carieră solo, perioadă în care a lansat patru albume de studio, a colaborat cu staruri precum J Balvin, Dan Bălan, Vassy, AfroB sau Faydee şi a participat la mai multe show-uri tv.

Actriţă, regizor şi producător, Kristina Cepraga Goodwin şi-a început cariera artistică la Televiziunea Română, apărând în programe pentru copii şi la Şcoala Vedetelor, emisiunea produsă şi regizată de Titus Munteanu.

FOTO Cinemagia

După o bogată experienţă tv în România, se inscrie la scoala de actorie la Cinecitta' si porneste de la zero in Italia, la Roma, unde s-a stabilit de peste 14 ani şi devine cetăţean italian. Aici îşi continuă cariera, reprezentând, ca actor, Italia la festivaluri internationale de film precum Berlinale cu „Gianni e le donne“, „L'ultima foglia“ la Raindance Londra şi Camera-off Cracovia.

„Sunt onorată de propunerea conducerii TVR de a face parte din juriul internaţional al Cerbului de Aur, în primul rand pentru legătura strânsă pe care o am cu această instituţie si în special cu acest festival. Aici am cântat, la doar 14 ani, în recital cu Şcoala vedetelor, ca, mai apoi, să fiu una dintre tinerele prezentatoare de pe prestigioasa scenă”, îşi aminteşte Kristina Cepraga Goodwin despre experienţa legată de Cerbul de Aur.

„În calitate de artist cu o sensibilitate aparte pentru muzică, mă simt flată de această nouă provocare în viata mea. Abia aştept să aud minunatele voci şi piese de la ediţia 2018, un an extrem de special intr-un oras magic”, a mărturisit Kristina.

Artiştii care vor susţine recitaluri pe scena Cerbul de Aur 2018

Anul acesta, la jumătate de veac de la prima ediţie a Cerbului de Aur, pe scena Festivalului vor susţine recitaluri Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, James Blunt, Amy Macdonald, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton şi vedeta Galei, Nicole Scherzinger.

Secţiunea concurs a Festivalului, va avea 18 protagonişti. Artişti din 15 ţări vor încerca să obţină Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur sau unul dintre celelalte premii. Lista completă a concurenţilor