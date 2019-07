Cine sunt prezentatorii festivalului Cerbul de Aur 2019

Vedeta TVR Eda Marcus şi Elvin Dandel prezintă „Cerbul de Aur“ 2019. Dacă Eda, îndrăgita prezentatoare a Televiziunii Române, este pentru prima dată pe scena de la Braşov, Elvin revine în Piaţa Sfatului după ce, în 1996, a fost unul dintre artiştii invitaţi, iar în 2008 a prezentat festivalul, alături de Alina Sorescu şi Ruxandra Gheorghe.

Eda părăseşte temporar pupitrul Ştirilor sportive TVR pentru a trăi emoţiile Cerbului şi a fi acolo unde a visat mereu să ajungă. „Anul acesta îmi voi serba ziua de naştere în cel mai frumos mod cu putinţă: pe scena Cerbului de Aur!“, mărturiseşte Eda.





„Nu am ratat nicio ediţie şi îmi aduc aminte de momentul în care Cerbul de Aur era câştigat de Monica Anghel, în 1996, iar eu, în vârstă de 14 ani, eram în public. Eram atât de emoţionată şi plângeam de fericire, gândindu-mă timid că poate cândva, când voi creşte mare, voi avea ocazia să fiu şi eu parte din ceea ce înseamnă Cerbul de Aur. Şi am avut! La ani distanţă, am lucrat ca redactor pentru festival, iar acum voi fi pe scenă“, mai spune ea.

Eda Marcus FOTO TVR

Actor, muzician şi prezentator, Elvin Dandel a preluat ştafeta de la tatăl său Ricky Dandel în toate domeniile artistice. „Sunt foarte fericit să fiu pentru a doua oară pe scena Festivalului în calitate de prezentator, să simt de aproape pulsul acestui eveniment de tradiţie“, declară Elvin, care îşi aminteşte şi de prima sa apariţie la Cerb, în 1996. „Aveam 15 ani şi am interpretat alături de tatăl meu cunoscuta «Periniţa», într-o prelucrare techno, aranjament care mi-a aparţinut, show-ul nostru fiind chiar în deschiderea recitalului lui Tom Jones“, spune tânărul Dandel. „Faptul că am fost invitat din nou pe scena prestigiosului festival ca prezentator mă onorează. Doresc întregii echipe de organizare şi participanţilor o ediţie reuşită, care să rămână şi peste ani în memoria publicului“, încheie Elvin.

Elvin Dandel FOTO TVR

Eda şi Elvin vor prezenta cele două zile de concurs din cadrul Festivalului (joi-vineri, 22-23 august) şi Seara de Gală (sâmbătă, 24 august).

A 19-a ediţie a Festivalului va avea loc în perioada 22 – 25 august, în Braşov, şi va aduce pe scena din Piaţa Sfatului mari artişti ai muzicii din România şi din străinătate, primele nume anunţate de organizatori fiind Ştefan Bănică jr. şi Irina Rimes.

Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55 de mii de euro.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Biletele pentru Festivalul Concurs Cerbul de Aur 2019 au fost puse în vânzare. Pentru cele patru zile ale Festivalului, organizatorii pun la dispoziţie mai multe categorii de bilete cu preţuri pornind de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe Eventim.ro

Toate informaţiile sunt disponibile pe site-ul oficial cerbuldeaur.ro

Despre Eda Marcus

A intrat în televiziune la 19 ani, la început ca figuraţie la o emisiune de muzică, ca apoi să desluşească tainele jurnalismului ca reporter, redactor, realizator, prezentator şi moderator al emisiunilor TVR.

A prezentat diferite programe pe TVR 1, TVR 2, TVR 3 şi TVR Internaţinal, printre care: „Veni, Video, Vici“, „Vara la televizor“, Selecţia Naţională Eurovision junior (2007), „Scrieţi-ne, vă răspunde“, „Autostrada TVR“, „Tonomatul DP2“, „Weekend în doi“, „Cap de afiş“, „Regional cafe“, „Magia serilor de Crăciun“, „Gala umorului românesc“ etc.

De asemenea, în prezent, Eda prezintă Jurnale de ştiri sportive la TVR 1.

Despre Elvin Dandel

A început să studieze pianul la vârsta de 5 ani, apoi chitara, pentru ca la 7 ani să aibă prima apariţie ca solist. Mai mult, la 11 ani îşi trece în CV prima compoziţie proprie.

A participat la numeroase festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale. Distins cu Music Award 2001 în München ca solist, compozitor şi textier, National Internet Contest în Germania (2002), Elvin este totodată producător muzical, dar şi actor şi prezentator. A apărut în show-uri tv din Germania, România, Egipt, Turcia, Polonia, SUA şi în filme: „Ego“, „Die to Live – Musikill“, „Return of the Living Dead 4 – Necropolis“, „Van Wilder II“, „True True Lie“, „Pumkinhead: Blood Feud“, „Headless Horseman“. Şi-a pus amprenta pe nouă albume ca solist, compozitor, textier sau producător muzical.





Despre Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur“

Festivalul Internaţional „Cerbul de Aur“ a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România şi, în mod tradiţional, la Braşov.

De-a lungul anilor, acest festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: