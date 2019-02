Cine sunt invitaţii speciali din a doua semifinală Eurovision România 2019 şi cum va arăta scena VIDEO

Pe scena amenajată în Sala Sporturilor Victoria, vor intra în competiţie „Ielele“ – 2 Gents, „Tears“ – Georgy, „Right now“ - Olivier Kaye, „Discrete“ – Xonia, „Make me your man“ - TWM, „Give up now“ – Johnny Bădulescu, „High heels on“ - Echoes, „Your journey“ – Aldo Blaga, „Daina“ - Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, „Dear father“ – Laura Bretan, „On a Sunday“ – Ester Peony, „Renegades“ - Linda Teodosiu.

Telespectatorii vor afla duminică, în direct, la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD şi pe TVR+, de la ora 21.00, cine sunt câştigătorii semifinalei de la Arad, din show-ul prezentat de Ilinca Avram şi Aurelian Temişan.

Finala Naţională va avea loc pe 17 februarie 2019, la Bucureşti.

Cum va arăta scena

La scena din Sala Sporturilor din Arad s-a lucrat aproape o săptămână. Ordinea intrării în concurs în cea de-a doua semifinală a Selecţiei Naţionale a fost stabilită de echipa de producţie. Criteriile care au stat la baza acesteia ţin de conceptul show-ului, regizorul Dan Manoliu alternând, în desfăşurătorul semifinalei, genurile abordate de concurenţi.

Scena va fi strălucitoare şi imediat după finalizarea construcţiei - montarea scenotehnicii, cu cameră verde, lumini etc., începe partea dedicată pregătirii spectacolului – probele de sunet, lumini, apoi repetiţiile. Duminică dimineaţă artiştii şi echipa tehnică vor fi gata de un „şnur”, cu machiaj, costume etc, potrivit reprezentanţilor TVR.

„Ca şi la Iaşi, în Sala Sporturilor din Arad vom avea grafică HD, 150 metri pătraţi de ecrane LED, 200 capete inteligente de lumini, deschidere 360 de grade la camera verde şi scenă. Este acelaşi set-up, doar că vom avea 12 noi concurenţi foarte buni. Altă grafică, alte filmări. Echipele concurenţilor au venit cu propunerile, pe care noi le-am introdus în viziunea generală, le-am îmbunătăţit. Sperăm că am făcut chiar mai mut decât se aşteptau ei. Producţia ne aparţine şi sperăm ca duminică seară toţi să fie încântaţi de cum a realizat echipa noastră show-urile”, a spus regizorul Dan Manoliu.

Cine sunt invitaţii speciali

La finalul concursului, cântăreţul italian Alessandro Canino (45 de ani) susţine recitalul serii, alături de trupa Hit Italy. Devenit celebru pentru hituri precum „Brutta“, „Tu, tu, tu“ sau „Crescerai“, care i-au marcat participarea la Festivalul Sanremo în anii ’90, Alessandro Canino a fos distins cu numeroase premii şi a reprezentat Italia la festivaluri internaţionale de muzică.

Albumul „I“, prin care a revenit în lumina reflectoarelor în 2013, i-a adus premiul Leul de Aur la Veneţia, iar din 2018, s-a alăturat proiectului Hit Italy, alături de fiica sa, Guya.

Pe scena arădeană, artistul italian va interpreta„Brutta“, „Tu, tu, tu“, noul hit al trupei - „Il nostro amore perfetto“, în duet cu Guya, dar şi versiunea italiană a şlagărului „Dacă pleci“, un cadou pe care Alessandro Canino l-a pregătit pentru publicul din România.

Juriul naţional, format din Mugurel Vrabete, Mihai Georgescu (Miţă), Crina Mardare, Adi Cristescu şi Andy Platon, va avea dificila sarcină de a alege cinci piese pentru finală, iar publicul, încă una.

Misiunea celor cinci membri ai juriului se va încheia după ce vom afla numele pieselor care vor concura în marea finală, urmând ca, pentru ultimul act al Selecţiei, să predea ştafeta juriului internaţional.

Publicul votează şi alege una dintre piesele care merg mai departe în Finala Naţională.

Publicul îşi va putea exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...13), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.5 euro, TVA inclus), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon - 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 13, cu acelaşi tarif (0.5 euro, TVA inclus / apel), valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone.

De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte.

