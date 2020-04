Ce decizie au luat organizatorii Untold şi Neversea în contextul pandemiei: ce se întâmplă cu biletele cumpărate

Organizatorii Untold şi Neversea au transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că singurele certitudini în prezent sunt că cele două festivaluri nu sunt anulate.

„În această perioadă, cu toţii avem întrebări, cu toţii căutăm răspunsuri. Singurele certitudini sunt faptul că, în acest moment, festivalurile Untold şi Neversea nu sunt anulate şi că reprezintă, în acest an, speranţa şi miracolul în care cred foarte mulţi oameni. Totodată, o altă certitudine o reprezintă faptul că vremurile pe care le trăim sunt cu totul excepţionale. Şi, din păcate, nimeni nu are răspunsul la întrebarea «când se va termina?»“, se arată în comunicat.

Organizatorii au precizat că orice decizie legată de evoluţia festivalurilor din acest an va fi luată punând sănătatea oamenilor pe primul loc.

„Avem datoria de a trata orice posibilă decizie legată de evoluţia festivalurilor din acest an, cu maximă responsabilitate, punând sănătatea oamenilor pe primul loc. Vă asigurăm că orice decizii vom fi nevoiţi să luăm în perioada următoare, suntem cu totul conştienţi de momentele dificile prin care trece întreaga planetă şi vom respecta cu totul deciziile şi recomandările autorităţilor, cu privire la felul în care va trebui să tratăm situaţia celor două festivaluri, în acest an“, a precizat sursa citată.

Ce se întâmplă cu biletele în eventualitatea anulării festivalurilor din acest an

Organizatorii celor două festivaluri au precizat că, în cazul în care Untold şi Neversea nu vor avea loc în acest an, cei care au cumpărat bilete sau abonamente, nu le vor pierde.

„Ca organizatori ai celor mai mari festivaluri din România, Untold şi Neversea, ne dorim mai mult ca oricine să avem şansa să aducem bucuria festivalurilor şi în acest an, în cele mai sigure condiţii. Avem o responsabilitate faţă de zecile de mii de oameni care au avut încredere în noi şi în acest an şi au achiziţionat deja abonamente la festival. Pentru ei avem datoria de a face tot ce depinde de noi, atâta timp cât va exista cea mai mică speranţă de a ne întâlni în condiţii sigure şi în acest an. Dar tot faţă de aceşti oameni frumoşi, care cred în noi şi care au cumpărat deja zeci de mii de abonamente, avem datoria de a îi asigura că indiferent de ce se va întâmpla cu ediţiile Untold şi Neversea în 2020, investiţia pe care au făcut-o în bucuria de a fi prezenţi la cele două festivaluri nu se pierde!“, precizează comunicatul.

Sursa citată anunţă că fanii Untold şi Neversea care au abonamente sau bilete pentru ediţia 2020 au posibilitatea să le transforme, gratuit, în abonamente sau bilete anytime, valabile timp de trei ediţii.

„Toţi cei care au achizitionat deja un abonament, de orice fel, chiar şi bilet de o zi, pot opta pentru schimbarea acestuia în anytime, care asigură accesul la una din următoarele trei ediţii de festival, indiferent de data la care va avea loc (inclusiv în acest an). Toate caracteristicile abonamentului iniţial rămân aceleaşi, în continuare, iar termenul de schimbare în anytime este valabil 10 zile, începând de luni, 27 aprilie“, mai spune comunicatul.

Astfel, există două modalităţi de modificare: automată, din platforma de check-in şi manuală, din site-urile www.untold.com şi www.neversea.com.

De asemenea, începând de luni, sunt disponibile la vânzare numai abonamente anytime - General Access şi VIP.

Preţurile sunt următoarele: Untold Anytime Pass General Access – 174 euro + taxe; Untold Anytime Pass VIP – 399 euro + taxe; Neversea Anytime Pass General Access – 136 euro + taxe; Neversea Anytime Pass VIP – 210 euro + taxe.

Festivalul Neversea este programat în perioada 2-5 iulie, pe o plajă din municipiul Constanţa, iar festivalul Untold, între 30 iulie - 2 august, la Cluj-Napoca.