Albumul „=”, al patrulea al lui Ed Sheeran clasat pe primul loc în Billboard 200

În săptămâna încheiată pe 4 noiembrie, albumul a fost vândut în 118.000 de unităţi în SUA, potrivit MRC Data.

Ed Sheeran a mai condus clasamentul american al albumelor cu „No. 6 Collaborations Project” (în 2019), „÷” (2017) şi „x” (2014). De asemenea, fiecare dintre acestea a debutat în fruntea topului.

Piesele de pe „=” (pronunţat „Equals”) au fost accesate online de 61,69 de milioane de ori.

„Certified Lover Boy” al canadianului Drake a coborât pe poziţia secundă, cu 67.000 de unităţi vândute în a noua săptămână de la debut. În total, până în prezent, discul a petrecut cinci săptămâni pe primul loc.

Cântăreţul country Morgan Wallen şi „Dangerous: The Double Album” s-au clasat pe locul al treilea, în coborâre o poziţie, după ce albumul a fost vândut în 42.000 de unităţi în a 43-a săptămână de la debut.

Doja Cat şi „Planet Her” au ocupat locul al patrulea, în coborâre o poziţie, după ce, în a 19-a săptămână, albumul a fost vândut în 40.000 de unităţi.

„Something for the Hotties” al cântăreţei rap Megan Thee Stallion a debutat pe locul al cincilea, iar top 10 e completat de Olivia Rodrigo cu „Sour”, YoungBoy Never Broke Again cu „Sincerely, Kentrell”, Lil Nas X cu „Montero”, The Kid LAROI cu „F*ck Love” şi de Moneybagg Yo cu „A Gangsta’s Pain”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).