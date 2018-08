Adevărul Live, ora 14.00: Din culisele festivalului Cerbul de Aur 2018, cu Smaranda Vornicu, directoarea evenimentului

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live

A XVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional Cerbul de Aur aduce, în Braşov, numele mari ale industriei muzicale din România. Din 29 august, pe scena evenimentului vor susţine recitaluri vedete precum Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, The Humans şi celebrul saxofonist Flavius Teodosiu.

La 50 de ani de la prima ediţie a Cerbului de Aur, publicul din Piaţa Sfatului şi telespectatorii televiziunii publice vor urmări vocile momentului din România pe scena Festivalului.

O parte dintre vedete au deja experienţa Festivalului, pregătind pentru această ediţie aniversară recitaluri incendiare: Andra a fost premiată la ediţia din 2005 a concursului, Horia Brenciu a urcat pe scena Cerbului de Aur în 2008 alături de HB orchestra, iar Loredana a avut nu mai puţin de trei apariţii de-a lungul timpului - un recital cu Direcţia 5, big-band-ul Ionel Tudor şi două trupe de balet în 1994, coprezentator al evenimentului în 1996 şi un recital impresionant la ultima ediţie, în anul 2009.

Celelalte nume importante de pe afişul Festivalului - Delia, The Motans, Carla’s Dreams, The Humans, reprezentanţii României la Eurovision 2018 şi Flavius Teodosiu, saxofonistul care a colaborat cu numeroase celebrităţi precum Jennifer Rush, Joe Cocker, Lionel Richie, Chris de Burgh, Gloria Gaynor, Johnny Logan ori Michael Bolton - vor debuta în acest an la Cerbul de Aur.

