Adevărul Live de la 14.30: Cum decurg pregătirile pentru UNTOLD, cel mai mare festival din Europa de Est

Pe scenă vor urca cinci dintre cei mai bogaţi DJ ai lumii, dar şi artişti precum Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Parov Stelar şi Tyga.

The Galaxy Stage, cunoscută ca paradisul muzicii underground - va găzdui staruri precum Paul Kalkbrenner, Charlotte de Witte sau Amelie Lens – artiste care ajung în premieră la un festival în România.

Edy Chereji, directorul de comunicare al UNTOLD, povesteşte la Adevărul Live, de la ora 14.30, cum decurg pregătirile pe ultima sută de metri.

Biletele de acces pentru cele 4 zile de festival pornesc de la 159 de euro plus taxe. Există şi varianta tichetelor de o zi, care încep de la 69 de euro plus taxe şi ajung la 169 de euro plus taxe, pentru zona VIP.