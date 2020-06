ADDA colaborează pentru prima oară cu Smiley şi lansează piesa „Sâmbătă Seara” VIDEO

ADDA şi Smiley lansează „Sâmbătă Seara”, un single fresh, cu parfum de vară, iz de distracţie şi multă pasiune.

„«Sâmbătă Seara» e o piesă perfectă care se lansează acum după carantină. Pentru că este despre apropiere. E o piesă senzuală despre dragoste... Intensă şi împărtăşită… Foarte împărtăşită. Îmi dă o stare de bine şi sper să rezoneze cu oamenii care o vor asculta. Iar clipul este senzaţional! Mă bucur că este o colaborare cu Smiley. Se potriveşte perfect cu piesa şi vibe-ul. Am lucrat foarte frumos împreună. Este un artist pe care îl apreciez şi respect mult”, declară ADDA.



„«Sâmbătă Seara» este o piesă cu vibe de vară şi de dans, o doză de optimism de care avem nevoie în acest moment, de weekenduri petrecute aşa cum vrem noi sau de escapade la mare. Mă bucur că am colaborat cu ADDA şi că am compus această piesă împreună, mai ales că este un artist talentat”, adaugă Smiley.



Compusă de către cei doi artişti alături de Şerban Cazan şi Lucian Nagy, „Sâmbătă Seara” face parte din cele doisprezece piese ce formează albumul „Artă, Viaţă şi Iubire”. Videoclipul regizat de către Alex Ceauşu te poartă într-o lume unde dragostea are rolul principal şi surprinde relaţia tumultoasă între activităţile cotidiene şi dorinţa de a transforma toate zilele în acea „Sâmbătă Seara”, ce nu are nevoie de prea multe cuvinte, ci doar de o privire.



În septembrie, ADDA a lansat intro-ul ce anunţa primul album din carieră: „Artă, Viaţă şi Iubire”. Au urmat apoi „Ce am cu tine”, „Cum doare o inimă”, „A fost odată ca-n poveşti”, „Răsărit”, „Plâng în hohote”, „Grădina”, „Dacă”, „Lacrimi”, o piesă inspirată din povestea nebună de dragoste pe care ADDA o trăieşte alături de soţul ei, „Femei”, un statement muzical dedicat femeilor, „Fals”, o piesă despre „graniţa fină” dintre prietenie şi minciună, „Stelele”, o piesă pentru cei cu inimi frânte şi „Prieteni buni”, un single despre un alt fel de prieteni.