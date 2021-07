Trailerul pentru „House of Gucci”, cu Lady Gaga şi Adam Driver, lansat - VIDEO

Lungmetrajul este aşteptat să fie lansat în cinematografe pe 24 noiembrie.

Filmul detaliază asasinarea lui Maurizio Gucci (juca de Adam Driver) şi decăderea dinastiei din industria modei.

Lady Gaga joacă rolul Patriziei Reggiani, fosta soţie a lui Maurizio care a fost acuzată şi condamnată pentru asasinarea lui, după ce a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Patrizia Reggiani a executat 18 ani de închisoare, primind porecla Black Widow, înainte de a fi eliberată în 2016.

„House of Gucci”, scris de Roberto Bentivegna, este bazat pe romanul „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, de Sara Gay Forden.

Din distribuţie mai fac parte Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek şi Jeremy Irons. MGM, Bron Creative şi Scott Free Productions sunt producători.

Filmat în Europa, „House of Gucci” este primul film al lui Lady Gaga de la „A Star Is Born”, care i-a adus nominalizări pentru interpretare la Oscar şi Globurile de Aur. Ea a fost premiată de Academia americană de film pentru cel mai bun cântec original, „Shallow”.