Nominalizările Zmeura de Aur 2020: care sunt cele mai proaste filme şi interpretări

Musicalul „Cats“, comedia „A Madea Family Funeral“ şi thirller-ul „Rambo: Last Blood“ conduc în topul nominalizărilor la premiile Zmeura de Aur 2020, având câte opt fiecare, inclusiv la categoriile Cel mai prost film, Cel mai prost scenariu şi Cea mai proastă actriţă în rol secundar.

Actorul american Tyler Perry a primit cinci nominalizări, iar printre cei ale căror interpretări au lăsat de dorit se numără şi nume mari, precum Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Sylvester Stallone şi John Travolta.

Anul acesta, la cea de-a 40-a ediţie, organizatorii au decis să introducă o nouă categorie dedicată filmelor care aduc atingere vieţii umane şi proprietăţii publice, iar „Joker“ este singurul film nominalizat la Oscar care primeşte şi o nominalizare la Zmeură.

În ceea ce priveşte singura categorie „pozitivă“ a premiilor Zmeura de Aur – Razzie Redeemer Award – nominalizaţi sunt Eddie Murphy („Dolemite Is My Name“), Keanu Reeves („John Wik 3“ şi „To Story 4“), Adam Sandler („Uncut Gems“), Jennifer Lopez („Hustlers“) şi Will Smith („Aladdin“). Acest trofeu este acordat anual unui actor care a fost nominalizat sau a câştigat în trecut la Zmeura de Aur, dar care „şi-a spălat păcatele“ între timp.

În mod normal, gala de decernare a premiilor Zmeura de Aur are loc cu o seară înainte de Oscaruri, însă anul acesta, din cauza faptului că Academia a programat ceremonia mai devreme decât de obicei, a fost decalată, iar o dată oficială urmează a fi anunţată. Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, excepţiile notabile fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de Cea mai proastă actriţă în 2010, pentru „All About Steve“, cu o zi înainte de a lua premiul Oscar pentru „Povestea unui campion/ The Blind Side“.

Premiile Zmeura de Aur, care valorează fiecare doar 5 dolari şi au formă de zmeură aurie, aşezată pe o rolă de film de 8 mm, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca „antidot“ la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, ce culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar, motiv pentru care detestatele trofee sunt oferite chiar cu o zi înainte de Oscaruri.

Nominalizări Zmeura de Aur 2020: lista completă

Cel mai prost film

„Cats“

„The Fanatic“

„The Haunting of Sharon Tate“

„A Madea Family Funeral“

„Rambo: Last Blood“



Cel mai prost actor



James Franco, „Zeroville“

David Harbour, „Hellboy“

Matthew McConaughey, „Serenity“

Sylvester Stallone, „Rambo: Last Blood“

John Travolta, „The Fanatic, Trading Paint“



Cea mai proastă actriţă



Hilary Duff, „The Haunting of Sharon Tate“

Anne Hathaway, „The Hustle, Serenity“

Francesca Hayward, „Cats“

Tyler Perry (As Medea), „A Madea Family Funeral“

Rebel Wilson, „The Hustle“

Cea mai proastă actriţă în rol secundar



Jessica Chastain, „Dark Phoenix“

Cassi Davis, „A Madea Family Funeral“

Judi Dench, „Cats“

Fenessa Pineda, „Rambo: First Blood“

Rebel Wilson, „Cats“



Cel mai prost actor în rol secundar



James Corden, „Cats“

Tyler Perry, „A Madea Family Funeral“ (în rolul lui Joe)

Tyler Perry, „A Madea Family Funeral“ (în rolul unchiului Heathrow)

Seth Rogen, „Zeroville“

Bruce Willis, „Glass“



Cel mai prost combo



Oricare două personaje jumătate feline, jumătate oameni, „Cats“

Jason Derulo şi imaginea lui CGI, „Cats“

Tyler Perry şi Tyler Perry (sau Tyler Perry), „A Madea Family Funeral“

Sylvester Stallone şi furia sa impotentă, „Rambo: Last Blood“

John Travolta şi orice scenariu



Cel mai prost regizor

Fred Durst, „The Fanatic“

James Franco, „Zeroville“

Adrian Grunberg, „Rambo: Last Blood“

Tom Hooper, „Cats“

Neil Marshall, „Hellboy“



Cel mai prost scenariu

„Cats“, Lee Hall, Tom Hooper

„The Haunting of Sharon Tate“, Danial Farrands

„Hellboy“, Andrew Cosby

„A Madea Family Funeral“, Tyler Perry

„Rambo: Last Blood“, Matthew Cirulnick, Sylvester Stallone



Cel mai prost remake sau sequel



„Dark Phoenix“

„Godzilla: King of the Monsters“

„Hellboy“

„A Madea Family Funeral“

„Rambo: Last Blood“



Cea mai mare jignire adusă vieţii umane şi a proprietăţii publice

„Dragged Across Concrete“

„The Haunting of Sharon Tate“

„Hellboy“

„Joker“

„Rambo: Last Blood“