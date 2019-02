LIVETEXT Câştigători Oscar 2019: În această noapte aflăm împreună cine sunt cei mai buni dintre cei buni

„A Star is Born“ şi „Bohemian Rhapsody“, precum şi protagoniştii lor - Bradley Cooper, Lady Gaga şi Rami Malek - se numără printre nominalizaţii la premiile Oscar 2019

Organizatorii celei de-a 91-a gală a premiilor Academiei Americane de Film au luat măsuri excepţionale de securitate, peste 10.000 de poliţişti fiind detaşaţi la Dolby Theatre.

Nu există o listă a câştigătorilor, de teamă ca aceasta să nu ajungă în presă, aşadar trei reprezentanţi ai PwC trebuie să memoreze ce film câştigă la fiecare dintre cele 24 de categorii. Trei seturi de plicuri cu numele câştigătorilor Oscar 2019 sunt sigilate şi păzite. Ele se află într-un loc secret şi urmează să ajungă la Dolby Theatre.

Drama alb-negru „Roma“, regizorul Alfonso Cuarón, actorii Rami Malek, Glenn Close, Regina King şi Mahershala Ali sunt consideraţi atât de criticii de specialitate, cât şi de pariori marii favoriţi pentru a câştiga prestigioasele statuete Oscar.

„Adevărul“ vă va ţine la curent în timp real cu tot ce se petrece pe covorul roşu, dar şi pe scenă - de la cele mai frumoase ţinute, până la cele mai emoţionante discursuri, momente amuzante şi, nu în ultimul rând, marii câştigători Oscar 2019.

„Roma“, pentru a cărui regie cineastul mexican Alfonso Cuarón a fost recompensat cu Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia şi cu un Glob de Aur, conduce în topul nominalizărilor la cea de-a 91-a ediţie a premiilor Oscar 2019. În plus, producţia Netflix a mai primit un Glob de Aur la categoria Cel mai bun film străin, dar şi premiul criticilor de la Hollywood, un barometru important pentru câştigătorii Oscarurilor.

Drama „Roma“ este inspirată de viaţa cineastului mexican, acţiunea fiind plasată în Ciudad de México, în anii 1970, şi are în centru o familie de clasă mijlocie.

La egalitate, cu 10 nominalizări, se află drama istorică cu accente comice „The Favourite“, toate cele trei actriţe - Olivia Colman (rol principal), Emma Stone şi Rachel Weisz (roluri secundare) - fiind nominalizate la Oscar 2019.

„The Favourite“ este o poveste dulce-amăruie despre intrigi regale, pasiune, invidie şi trădare în curtea reginei Anne la începutul secolului al XVIII-lea, în Anglia. În film, Olivia Colman o portretizează pe Regina Anne, în timp ce Emma Stone o joacă pe Abigail Masham, o tânără care luptă pentru inima şi afecţiunea reginei. Triunghiul amoros feminin este completat de Rachel Weisz, care este Sarah Jennings Churchill, confidenta şi amanta reginei.

În topul nominalizărilor Oscar 2019 urmează „A Star is Born“ şi „Vice“, cu câte opt menţiuni, dar şi „Black Panther“, cu şapte menţiuni, acesta marcând şi o premieră în istoria Academiei Americane de Film: primul lungmetraj cu supereroi nominalizat la categoria Cel mai bun film.

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun film „BlacKkKlansman“ „Black Panther“ „Bohemian Rhapsody“ „The Favourite“ „Green Book“ „Roma“ „A Star Is Born“ „Vice“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun actor în rol principal Christian Bale, „Vice“ Bradley Cooper, „A Star Is Born“ Willem Dafoe, „At Eternity’s Gate“ Rami Malek, „Bohemian Rhapsody“ Viggo Mortensen, „Green Book“ Nominalizări Oscar 2019. Cea mai bună actriţă în rol principal Yalitza Aparicio, „Roma“ Glenn Close, „The Wife“ Olivia Colman, „The Favourite“ Lady Gaga, „A Star Is Born“ Melissa McCarthy, „Can You Ever Forgive Me?“

Nominalizări Oscar 2019. Cea mai bună actriţă în rol secundar

Amy Adams „Vice“

Regina King „If Beale Street Could Talk“

Emma Stone „The Favourite”

Rachel Weisz „The Favourite“

Marina de Tavira, „Roma“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun actor în rol secundar

Mahershala Ali, „Green Book“

Adam Driver, „BlacKkKlansman“

Sam Elliott, „A Star Is Born“

Richard E. Grant, „Can You Ever Forgive Me?“

Sam Rockwell, „Vice“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun regizor

Spike Lee, „BlacKkKlansman“

Pawel Pawlikovski, „Cold War“

Yorgos Lanthimos, „The Favourite“

Alfonso Cuaron, „Roma“

Adam McKay, „Vice“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun film străin

„Never Look Away“ (Germania)

„Shoplifters“ (Japonia)

„Capernaum“ (Liban)

„Roma“ (Mexic)

„Cold War“ (Polonia)

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun scenariu adaptat

„The Ballad of Buster Scruggs“, Joel şi Ethan Coen

„BlacKkKlansman“, Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

„Can You Ever Forgive Me?“, Nicole Holofcener şi Jeff Whitty

„If Beale Street Could Talk“, Barry Jenkins

„A Star Is Born“, Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun scenariu original

„The Favourite“, Deborah Davis, Tony McNamara

„First Reformed“, Paul Schrader

„Green Book“, Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

„Roma“, Alfonso Cuarón

„Vice“, Adam McKay

Nominalizări Oscar 2019. Cea mai bună animaţie

„Incredibles 2“

„Isle of Dogs“

„Mirai“

„Ralph Breaks the Internet“

„Spider-Man: Into the Spider-Verse“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun scurtmetraj de animaţie

„Animal Behaviour“

“Bao“

„Late Afternoon“

„One Small Step“

„Weekends“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun documentar

„Free Solo“

„Hale County This Morning, This Evening“

„Minding the Gap“

„Of Fathers and Sons“

„RBG“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun scurtmetraj documentar

„Black Sheep“

„End Game“

„Lifeboat“

„A Night at the Garden“

„Period. End of Sentence.“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun scurtmetraj

„Detainment“

„Fauve“

„Marguerite“

„Mother“

„Skin“

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun montaj video

„BlacKkKlansman“, Barry Alexander Brown

„Bohemian Rhapsody“, John Ottman

„Green Book“, Patrick J. Don Vito

„The Favourite“, Yorgos Mavropsaridis

„Vice“, Hank Corwin

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun montaj de sunet

„Black Panther“, Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker

„Bohemian Rhapsody“ John Warhurst

„First Man“, Ai-Ling Lee, Mildred Morgan

„A Quiet Place“, Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl

„Roma“, Sergio Diaz, Skip Lievsay

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun mixaj de sunet

„Black Panther“

„Bohemian Rhapsody“

„First Man“

„Roma“

„A Star Is Born“

Nominalizări Oscar 2019. Cea mai bună scenografie

„Black Panther“, Hannah Beachler

„First Man“, Nathan Crowley, Kathy Lucas

„The Favourite“, Fiona Crombie, Alice Felton

„Mary Poppins Returns“, John Myhre, Gordon Sim

„Roma“, Eugenio Caballero, Bárbara Enrı́quez

Nominalizări Oscar 2019. Cea mai bună coloană sonoră

„BlacKkKlansman“, Terence Blanchard

„Black Panther“, Ludwig Goransson

„If Beale Street Could Talk“, Nicholas Britell

„Isle of Dogs“, Alexandre Desplat

„Mary Poppins Returns“, Marc Shaiman, Scott Wittman

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun cântec

„All The Stars“ - „Black Panther“, Kendrick Lamar, SZA

„I’ll Fight“ - „RBG“, Diane Warren, Jennifer Hudson

„The Place Where Lost Things Go“ - „Mary Poppins Returns“, Marc Shaiman, Scott Wittman

„Shallow“ - „A Star Is Born“, Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt, Benjamin Rice

„When A Cowboy Trades His Spurs For Wings“ - „The Ballad of Buster Scruggs“, Willie Watson, Tim Blake Nelson

Nominalizări Oscar 2019. Make Up şi coafură

„Border“

„Mary Queen of Scots“

„Vice“

Nominalizări Oscar 2019. Cele mai bune costume

„Ballad of Buster Scruggs“

„Black Panther“,Ruth E. Carter

„The Favourite“, Sandy Powell

„Mary Poppins Returns“, Sandy Powell

„Mary Queen of Scots“, Alexandra Byrne

Nominalizări Oscar 2019. Cele mai bune efecte vizuale

„Avengers: Infinity War“

„Christopher Robin“

„First Man“

„Ready Player One“

„Solo: A Star Wars Story“

Nominalizări Oscar 2019. Cea mai bună imagine „Cold War“, Lukasz Zal „The Favourite“, Robbie Ryan „Never Look Away“, Caleb Deschanel „Roma“, Alfonso Cuarón „A Star Is Born“, Matthew Libatique

