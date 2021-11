Lansarea următoarelor filme „Transformers” şi „Star Trek” a fost amânată

„Transformers: Rise of the Beasts”, prequel în franciza SF, era programat să fie lansat pe 24 iunie 2022, însă acum el apare în calendar cu data de 9 iunie 2023.

Premiera filmului „Star Trek”, care nu a primit încă un titlu, a fost amânată cu jumătate de an, pentru 22 decembrie 2023.

Următorul capitol „Tranformers” este acum programat să ajungă în cinematografe în aceeaşi zi cu un blockbuster neintitulat încă al Sony - Marvel.

„Star Trek” va fi lansat odată cu „Star Wars: Rogue Squadron” al Disney, regizat de Patty Jenkins, a cărui producţie - ce trebuia să înceapă în prima parte a anului viitor - a fost însă amânată.

Anthony Ramos şi Dominique Fishback joacă în „Transformers: Rise of the Beasts”, regizat de Steven Caple Jr. („Creed II”). Acţiunea filmului este plasată în 1994, însă alte detalii nu au fost confirmate.

Franciza „Transformers”, bazată pe gama de jucării Hasbro, a fost un succes comercial important pentru Paramount. Primul film a fost lansat în 2007, cu Shia LaBeouf în rol principal, şi a fost urmat de câteva continuări şi un spinoff - „Revenge of the Fallen” (2009), „Dark of the Moon” (2011), „Age of Extinction” (2014), „The Last Night” (2017) şi „Bumblebee” (2018).

Puţine lucruri sunt cunoscute despre următorul „Star Trek” al Paramount, inclusiv legat de distribuţie. Lungmetrajul va fi regizat de Matt Shakman („WandaVision”), iar Josh Friedman şi Cameron Squires rescriu scenariul lui Lindsey Beer şi Geneva Robertson-Dworet.