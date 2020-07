Jennifer Grey lucrează la un film care ar putea fi continuarea „Dirty Dancing“: cum arată actriţa la 60 de ani FOTO

Ea va fi protagonistă, dar şi producător executiv al lungmetrajului, informează Variety, citat de news.ro.

Studioul nu a oferit detalii despre proiectul a cărui acţiune este plasată în anii 1990 şi este scris de Mikki Daughtry şi Tobias Iaconis, care au mai semnat „Five Feet Apart” şi „The Curse of La Llorona”.

„Dirty Dancing“ a fost lansat în 1987, iar din distribuţie au mai făcut parte Jerry Orbach şi Kelly Bishop. Acţiunea e plasată în 1963, în staţiunea Catskills.

Filmul a generat încasări de 217 milioane de dolari la nivel global şi a fost vândut în peste 1 milion de unităţi home video. Cântecul „(I’ve Had) the Time of My Life“, compus de Franke Previte, John DeNicola şi Donald Markowitz, a fost premiat cu Glob de Aur şi Oscar.

Jennifer Grey FOTO Getty Images

În 2004, compania Artisan a Lionsgate a lansat prequel-ul „Dirty Dancing: Havana Nights”. Lionsgate deţine drepturile de distribuţie a filmelor „Dirty Dancing”.

Jennifer Grey a câştigat sezonul al 11-lea al emisiunii „Dancing With the Stars” şi a jucat în sitcomul „Red Oaks” (2014 - 2017) al Amazon.

Actriţa divorţează după 19 ani de căsnicie

Jennifer Grey anunţat recent că divorţează de soţul ei, actorul american Clark Gregg (58 de ani), după 19 ani de căsnicie. Cei doi, care au împreună o fată în vârstă de 18 ani, Stella, rămân însă în relaţii de prietenie.

„După 19 ani împreună, ne-am separat în ianuarie, conştienţi fiind că mereu vom fi o familie iubitoare şi atentă. Am luat, recent, decizia dificilă de a divorţa, dar rămânem prieteni apropiaţi şi suntem profund recunoscători pentru viaţa pe care am avut-o împreună şi pentru că o avem pe fiica noastră. P.S. Plângem când facem această postare”, au scris cei doi.

Jennifer Garner (dreapta), alături de fiica Stella (stânga) şi fostul soţ, actorul Clark Gregg FOTO Getty Images