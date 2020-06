Filmul „Pe aripile vântului” va reveni pe platforma HBO Max după o planificare „atentă”

Sandra Dewey, preşedinte de producţie la HBO Max, a declarat că platforma încă elaborează o strategie pentru a readuce online lungmetrajul din 1939, premiat cu opt Oscaruri, inclusiv pentru interpretarea lui Hattie McDaniel, care a fost prima actriţă de culoare recompensată cu un trofeu al Academiei americane de film.







„Lucrăm încet şi cu grijă şi cred că acesta este răspunsul corect. Va fi reprezentat, dar cu un context şi încadrare”, a spus Dewey. „Nimeni nu vrea să înlăture aceste părţi de conţinut - şi sunt multe - care au ceea ce poate fi descris corect ca intensitate rasială. Credem că este necesară o încadrare în discursul de azi”.





Dewey, care coordonează operaţiuni pentru TNT, TBS şi truTV, a dezvăluit că, înainte de scadalul „Pe aripile vântului”, la HBO Max au existat discuţii şi legat de anumite elemente din serialul animat Warner Bros. „Looney Tunes”, care se regăseşte pe platformă.





Producţie clasică pentru copii, „Looney Tunes” conţine descrieri ale stereotipurilor africane într-un set de episoade. Luna aceasta, a fost anunţat că personajele Elmer Fudd şi Yosemite Sam, care apar frecvent înarmate, au fost dezarmate în noua versiune „Looney Tunes”, care este disponibilă pe serviciul de streaming de la lansarea din 27 mai.





„Au existat multe discuţii referitor la reanalizarea lor pentru a vedea dacă existau lucruri care au fost portretizate în vremuri diferite care erau insensibile în diferite aspecte şi ce facem cu asta. Pe de o parte poţi spune, din perspectiva corectitudinii istorice, că vrei ca oamenii să poată vedea ceea ce era la acel moment, dar, în acelaşi timp, nu vrei să pui mesajul acela în faţa copiilor care nu pot contextualiza”.





Dewey a mai spus că WarnerMedia a avut „un real sentiment de responsabilitate în această perioadă referitor la pandemie, dar şi la rasismul din ţara noastră”.





În urmă cu o săptămână, lungmetrajul regizat de Victor Fleming a fost retras de pe serviciul de streaming HBO Max. WarnerMedia a anunţat atunci că plănuieşte să îl readucă pe platformă împreună cu o discuţie despre contextul istoric şi o „denunţare” a stereotipurilor rasiste care apar în film.





„«Gone With The Wind» este un produs al timpului lui şi descrie unele dintre prejudecăţile etnice şi rasiale care erau, din păcate, obişnuite în societatea americană”, a declarat un purtător de cuvânt al HBO Max. „Aceste descrieri rasiste erau greşite atunci şi sunt greşite acum, şi am crezut că să menţinem acest titlu fără o explicaţie şi o denunţare ale acelor descrieri ar fi iresponsabil”.





Înlăturarea filmului a venit după o scrisoare descrisă publicată de Los Angeles Times în care scenaristul filmului „12 Years a Slave” John Ridley, care cerea ca producţia să fie scoasă de pe platformă pentru că perpetuează sterotipurile rasiale şi glorifică Sudul antebelic.





Cu Vivien Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel şi Olivia de Havilland în distribuţie, acţiunea „Gone With the Wind” are loc pe o plantaţie din afara oraşului Atlanta, după Războiul Civil American. În centru se află povestea de dragoste dintre Scarlett O’Hara (Leigh), fiica proprietarului plantaţiei, şi Rhett Butler (Gable), aristocrat din Sud.





„Gone with the Wind”, adaptat după romanul omonim din 1936 scris de Margaret Mitchell, a înregistrat un record de public şi a fost, în acea perioadă, filmul cu cele mai mari încasări. Încă deţine acest record, dacă cifrele sunt ajustate inflaţiei. Chiar dacă este considerat unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile, unii comentatori au criticat de la început descrierea sclaviei şi a persoanelor de culoare.





American Film Institute a clasat „Gone With the Wind” pe locul al patrulea între cele mai bune filme americane din toate timpurile, după „Citizen Kane”, „Casablanca” şi „The Godfather”.