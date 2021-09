Filmul „Malmkrog”, de Cristi Puiu, în cinematografe din 1 octombrie | VIDEO

Filmul a avut un parcurs internaţional remarcabil care a început în 2020 la Berlinale - unde a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul secţiunii Encounters a festivalului şi a continuat cu premiera franceză apreciată de critica de specialitate.

"Malmkrog" a fost prezentat în selecţia oficială la New York Film Festival, Moscova IFF sau la Sarajevo, dar şi în cele mai importante festivaluri din ţară: TIFF, Les Films de Cannes à Bucarest sau Anonimul IFF.

E sfârşit de decembrie, iar la conacul familiei Apafi, trecut demult în proprietatea unor nobili înrudiţi cu familia Rurikovici, câţiva aristocraţi s-au întâlnit pentru a petrece Crăciunul împreună. Sunt cinci la numar, şi fiecare pare să aparţină unei alte lumi. Olga, cea mai tânară dintre ei, se ocupă cu editarea de cărţi religioase; Nikolai, logodnicul Olgăi, e filosof; Ingrida este soţia generalului Andrei Nikolaevici Shatilov; Edouard este un politican în ascensiune; Madelaine este o celebră pianistă.

Undeva, într-unul dintre dormitoare, ultimul descendent al familii Apafi - bătrân, orb şi obligat să stea la pat din pricina unei paralizii - se află sub îngrijirea unei sore medicale. Imediat după micul-dejun, cei cinci se întorc la obisnuita lor partidă de whist şi la veşnicile discuţii, care îi sunt asociate în mod tradiţional. De-această dată, însă, controversa pe care o stârneşte titulatura de “armată întru-Hristos” nu pare să conducă la un consens oarecare, ba dimpotrivă, ia proporţii, se ramifică, deschizând noi şi noi teme, continuându-se în timpul prânzului şi intrând în impas la ora ceaiului. Nimic din ceea ce se întâmplă în acest Ajun de Crăciun nu pare să conţină semnele cataclismului. E sfârşit de decembrie, şi un demon neştiut pare a fi pus stăpânire pe lume.

Critica internaţională a apreciat lungmetrajul realizat în coproducţie cu Iadasarecasa (Romania), Sense Production, Cinnamon Films (Serbia), Film i Väst, Doppelganger (Suedia), Bord Cadre Films (Elveţia), Produkcija 2006 Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina), Sisters and Brothers Mitevski (Macedonia de Nord) ca fiind „o capodoperă plină de intensitate” (Die Presse), „o experienţă cinematografică” (Variety), „o punere în scenă rafinată” (Variety), „o dramă cerebrală care rămâne să îţi trăiască în gânduri” (Variety), „un film în care camera observă totul cu o privire discretă şi senzuală” (New York Times), „Malmkrog oferă unul dintre cele mai extraordinare cazuri de adaptare din istoria cinematografiei” (Sight&Sound), „un tur de forţă fascinant, pus în scenă magistral” (Kurier), „un film minunat şi inteligent” (Cineman.ch), „un cinema fără compromisuri” (The Hollywood Reporter), „un film unic şi curajos” (Taz), „trei ore şi douăzeci de minute de absolută delectare” (Le Point).

Din distribuţie fac parte actorii: Frederic Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaité, Marina Palii, Ugo Broussot, István Téglás, Edith Alibec, Sorin Dobrin, Judith State. Scenariul, o adaptare a textului ‚Trois entretiens’ de Vladimir Solovyov, este semnat de Cristi Puiu, imaginea de Tudor Vladimir Panduru RSC iar producătorul filmului este Anca Puiu.

„Acest film de o seriozitate formidabilă şi aproape intimidantă, este admirabil şi revigorant în felul său, fără a face concesii la nimic atât de neserios precum divertismentul sau chiar drama", a scris Variety despre "Malmkrog" care a fost realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Studioul de Creaţie Cinematografică al Ministerului Culturii România, Film Center Serbia, Canton Sarajevo - Ministry of Culture and Sports, North Macedonia Film Agency şi Televiziunea Română.