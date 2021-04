BAFTA 2021: „Nomadland”, în regia lui Chloe Zhao, desemnat cel mai bun film

''Nomadland'', care are şase nominalizări la premiile Oscar de anul acesta, spune povestea unei văduve, interpretate de Frances McDormand, care îşi transformă rulota în locuinţă mobilă şi porneşte la drum, câştigându-şi existenţa din slujbe sezoniere.

La categoria ''cel mai bun film'' au mai concurat peliculele: ''The Father'' (regia Florian Zeller), ''The Mauritanian'' (regia Kevin Macdonald), ''Promising Young Woman'' (regia Emerald Fennell) şi ''The Trial of the Chicago 7'' (regia Aaron Sorkin).

La ediţia din 2020, ''1917'', în regia lui Sam Mendes, a a primit trofeul BAFTA pentru cel mai bun film.

Ceremonia din acest an de decernare a premiilor are loc în două seri (10 şi 11 aprilie), în contextul pandemiei de COVID-19 ce împiedică desfăşurarea spectacolului în formatul obişnuit, cu numeroase vedete şi prezenţa publicului.

Seara de sâmbătă s-a concentrat asupra procesului creativ din spatele producţiilor, în timp ce principalele distincţii sunt anunţate duminică, în cadrul unei ceremonii transmise de la Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de Dermot O'Leary şi Edith Bowman, scrie Agerpres.