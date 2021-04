Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho şi Brad Pitt, între prezentatorii galei Oscar 2021

Lista este alcătuită din foşti nominalizaţi şi câştigători Oscar, cu o excepţie: Angela Bassett (actriţă nominalizată pentru „What’s Love Got to Do With It”), Halle Berry (actriţă premiată pentru „Monster’s Ball”), Bong Joon Ho (regizor premiat pentru „Parasite”), Don Cheadle (actor nominalizat pentru „Hotel Rwanda”), Bryan Cranston (actor nominalizat pentru „Trumbo”), Laura Dern (actriţă premiată pentru „Marriage Story”), Harrison Ford (actor nominalziat pentru „Witness”), Regina King (actriţă premiată pentru „If Beale Street Could Talk”), Marlee Matlin (actriţă premiată pentru „Children of a Lesser God”), Rita Moreno (actriţă premiată pentru „West Side Story”), Joaquin Phoenix (actor premiat pentru „Joker”), Brad Pitt (actor premiat pentru „Once Upon a Time in…Hollywood”), Reese Witherspoon (actriţă premiată pentru „Walk the Line”) şi Zendaya (protagonista „Malcolm & Marie”).



Producătorii ceremoniei sunt Jesse Collins, Stacey Sher şi Steven Soderbergh. Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 25 aprilie, la Union Station şi Dolby Theatre din Los Angeles şi în câteva oraşe din afara SUA care urmează să fie anunţate.