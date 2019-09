FOTO Un actor din „Piraţii din Caraibe“ vine la Transylvania Comic Con din Cluj

Actorul Kevin McNally, cunoscut pentru rolul din franciza „Pirates of the Caribbean“, este unul dintre invitaţii speciali la prima ediţie a Transylvania Comic Con, ce va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 18 - 20 octombrie.

Actorul de origine britanică are o vastă activitate atât pe scena de teatru, cât şi pe micul şi marele ecran. Printre serialele în care s-a remarcat se numără „Supernatural“, „Downtown Abbey“, „Designated Survivor“ şi „The Good Fight“.

În 2003, a jucat în primul film din seria „Pirates of The Caribbean“, alături de Johnny Depp, Orlando Bloom si Keira Knightley, în rolul de pirat fără scrupule, dar loial personajului central, Jack Sparrow, pe care avea să îl urmeze în aventuri până la capătul lumii.

Kevin McNally, alături de Orlando Bloom în „Piraţii din Caraibe“





Kevin McNally în „Piraţii din Caraibe“

Kevin McNally şi-a împrumutat vocea şi pentru câteva jocuri de success precum „Pirates of the Caribbean: At Worlds’s End“, „Assassin’s Creed III“ şi „Kingdom Hearts III“.

McNally se alătură lui Alexander Ludwig (Bjorn, personaj principal în serialul-fenomen „Vikings“) şi Rick Cosnett (Wes Maxfield din „The Vampire Diaries“ şi Eddie Thawne din „The Flash“) pe lista actorilor invitaţi la prima ediţie Transylvania Comic Con ce va avea loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Biletele pentru Transylvania Comic Con pot fi cumpărate de pe comic-con.ro, precum şi din Magazinele Cărtureşti.

