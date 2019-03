Zina Dumitrescu, secrete din viaţa ei: ce nu i-a plăcut niciodată la ea din punct de vedere fizic

Zina Dumitrescu a povestit diverse secrete din viaţa ei într-un interviu acordat pentru emisiunea „Refresh by Oana Turcu“, difuzată de Antena Stars.

Creatoarea de modă a vorbit despre cum cucerea bărbaţii în tinereţe, despre ce anume nu i-a plăcut niciodată la ea din punct de vedere fizic, despre modelele pe care le-a avut ca eleve de-a lungul anilor, dar şi despre fiul ei, Cătălin, potrivit Libertatea

Zina Dumitrescu a dezvăluit că ceea ce nu i-a plăcut niciodată la ea, din punct de vedere fizic, a fost faptul că avea sânii mici: „Nu mi-a plăcut la mine că nu aveam sânii mari. Puneam sutien din acela cu burete“.





„Mă dădeam în tinereţe cu creme din plante, să hidrateze. Şi acum mă dau cu cremă, şi dimineaţa, şi seara. Dar înainte mă spăl pe faţă, însă fără săpun, că usucă pielea“, a mai dezvăluit fosta creatoare de modă despre ritualul de frumuseţe de acum şi cel din tinereţe.

„Mama Zina“, căsătorită de trei ori, a povestit că naturaleţea îi făcea pe bărbaţi să se îndrăgostească de ea în tinereţe: „Eram foarte naturală, atâta tot. Depinde de domn. Dacă îmi plăcea, mă duceam, vorbeam cu el. Soţul meu a fost extraordinar, marele academician Dumitrescu. Îşi făcea timp pentru familie. Dar eu mă ocupam de casă. Aveam şi femeie, dar făceam şi eu“.

Despre elevele pe care le-a avut de-a lungul anilor, Zina menţionează că ţine legătura cu Bianca Brad, printre altele, iar când vine vorba despre colegi de breaslă, ea a mărturisit despre Cătălin Botezatu că o vizitează mereu când se află în Bucureşti.

„Eram în relaţii de prietenie, aveam grijă de ele, le sfătuiam să facă lucruri bune. Ţin legătura cu Bianca Brad, cu multe. Cătălin Botezatu e plecat în Turcia, are prezentări. A fost mereu la mine. Când e în Bucureşti, vine la mine“, a afirmat „mama Zina“.

Fosta creatoare de modă a făcut câteva declaraţii şi despre fiul ei, Cătălin: „Am un singur copil. E normal să ţinem legătura. Face bine. E pozitiv, ca mine. Seamănă cu mine. Şi fizic, şi temperamental. E cu Priscilla, o fată, dar nu ştiu de căsătorie“.

Pentru a se simţi cât mai bine, având în vedere vârsta înaintată, Zina a explicat: „Oamenii în vârstă trebuie să fie ei înşişi, să aibă grijă de ei. Mie îmi face bine să am prieteni, să am de toate, să fac ce îmi place mie. Am o prietenă aici… Îmi plac cartofii prăjiţi. Mănânc cât simt nevoia. În tinereţe, mâncam şi ce îmi venea, eram şi la dietă. Îmi plac gogoşile, eclerele, cataif, savarine“.

„Mama Zina“ trăieşte de mai mulţi ani într-un azil de bătrâni, unde a fost internată de fiul ei. Recent, „mama modei din România“, aşa cum este supranumită, a fost transportată de urgenţă la spital după ce starea ei de sănătate s-a deteriorat în ultimele luni pe fondul depresiei.



Patronul azilului, Ioan Casian, a dezvăluit că Zina Dumitrescu a slăbit 10 kilograme într-un timp foarte scurt şi refuză să mănânce. „Nu se simţea bine, avea tot timpul greţuri, vomita foarte des, nu vrea să mai mănânce, este foarte slăbită“, declara acum o lună Ioan Casian la „Agentul VIP“

