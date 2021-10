Viviana Sposub, detalii neştiute despre relaţia cu fostul soţ al Andreei Bălan: "Mă văd alături de George toată viaţa"

Toamna aceasta, Viviana Sposub (24) ne-a surprins cu schimbarea pe care a ales să o facă: a intrat în competiţie la show-ul Kanal D Bravo, ai stil! Celebrities. Este o ipostază cu totul nouă pentru ea – chiar dacă tipul acesta de format reality show am putea spune că i-a schimbat cu totul viaţa: aşa l-a cunoscut, la Ferma, pe iubitul ei, George Burcea. Perioada aceasta este una extrem de prolifică pentru amândoi, iar despre ce îi ţine atât de ocupaţi, dar şi despre povestea lor de iubire Viviana ne-a povestit cu sinceritate în cele ce urmează.

Show-ul „Ferma” l-a adus pe George în viaţa ta. A fost dragoste la prima vedere?

Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie.

