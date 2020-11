VIDEO: Cum şi-a aniversat ziua Mircea Radu acasă la Piatra Neamţ

Mircea Radu a spus că a fost o petrecere de pomină alături de prieteni în care a făcut excese, mai ales că aniversarea sa coincide cu intrarea în post. Nu a lipsit tortul, de altfel unul foarte bun cu mascarpone, fulgi şi căpsuni.

„A fost o petrecere cu o familie de prieteni. Au fost excese. Duble excese! Pentru că ziua mea de naştere coincide cu intrarea în post. Iar eu ţin postul Crăciunului, aşa că au fost excese gastronomice, am băut nişte vinuri senzaţionale!... Şi aşa se face că astăzi am mâncat de dimineaţă fasole bătută cu murături, pentru că este prima zi de post”, a povestit Mircea Radu în această dimineaţă la „Cu capu-n zori”.

Şi tot atunci, cunoscutul om de televiziune a amintit despre preferinţele culinare ale copiilor săi, menţionând că lui Tudor îi plac cel mai mult dulciurile, iar Clara „este mai pe stilul meu, mănâncă mai degrabă castraveciori acri. Nici mie nu prea îmi plac chestiile dulci, nici la propriu, nici la figurat, dar am avut un tort foarte bun, cu mascarpone, diverşi fulgi şi căpşuni”.