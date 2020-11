VIDEO Lady Gaga, în dispută cu echipa lui Trump, pe Twitter

Echipa de campanie a lui Trump a reacţionat imediat.

"Nimic nu expune mai mult dispreţul lui Joe Biden faţă de muncitorii din Pennsylvania decât să îşi facă campanie împreună cu activista anti-fracking Lady Gaga”, a denunţat, pe Twitter, Tim Murtaugh, însărcinat cu comunicarea echipei Trump.

"Acest efort disperat de a reanima entuziasmul faţă de terna sa candidatură este o palmă dată celor 600.000 de locuitori ai Pennsylvaniei care muncesc în industria fracking”, apreciază Tim Murtaugh, care subliniază că Joe Biden ”a promis în mai multe rânduri activiştilor de stânga” să pună capăt fracturării hidraulice în cazul în care este ales preşedinte.

Frackingul constă în extragerea petrolului şi gazelor naturale din straturi stâncoase aflate la mare adâncime prin injectarea în acestea a unor produse chimice.

Această tehnică a transformat Statele Unite, către 2014, în cel mai mare producător mondial de petrol şi gaze naturale.

Însă consecinţele asupra mediului ale acestei fracturări hidraulice sunt importante.

După ce a făcut în timpul campaniei declaraţii categorice cu privire la o viitoare interdicţie a frackingului, Joe Biden a declarat ultima oară că preconizează, dacă este ales, să interzică noi operaţiuni de fracking pe terenuri publice şi să îndrepte Statele Unite către energia regenerabilă, însă a subliniat că nu va interzice frackingul.

Subiectul a fost unul dintre punctele fierbinţi ale celei de a doua dezbateri între Donald Trump şi Joe Biden.

Lady Gaga, al cărei angajament anti-fracking este cunoscut, le-a răspuns lui Tim Murtaugh şi lui Donald Trump pe Twitter: "HEI, TIM, HEI, @realDonaldTrump, SUNT ATÂT DE FERICITĂ. SUNT MULŢUMITĂ SĂ TRĂIESC FĂRĂ SĂ PLĂTESC CHIRIE în CAPUL vostru”.

Potrivit unei medii a sondajelor realizată de site-ul RealClearPolitics cu două zile înainte de alegeri, Joe Biden îl devansează pe Donald Trumpcu 4,3 puncte procentuale în Pennsylvania.

