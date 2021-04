Toată familia Celiei, lovită de Covid. „Pe mama am simţit că o pierd”. Solista descrie chinul prin care a trecut

Mama ei fost în stare critică şi a necesitat un pat la ATI, însă la Spitalul din Deva, unde au fost internaţi, nu mai erau locuri. A fost o minune că femeia a scăpat din ghearele morţii. „Am simţit că o pierd pe mama. Pentru mama era necesar să meargă la ATI, dar nu existau locuri. Medicii au improvizat o zonă unde ţin cazurile grave. Acolo şi-a pierdut viaţa soţul unei prietene din copilărie. E trist că oamenii nu realizează, ar trebui să fie mai atenţi, să meargă mai repede la spital. Mama avea o saturaţie 95 la sută cu o zi înainte de a chema ambulanţa. Seara avea 90 şi a doua zi, când am chemat ambulanţa, avea 84. Virusul i-a afectat inima, deşi ea nu a avut probleme cardiace. În spital de abia mi-au stabilizat-o. Făcea fibrilaţii. În spital, când eram alături de mama mea, eu am stat lângă ea şi când au dus-o lângă cei gravi. Simţeam că îmi arde inima de disperare, la propriu. M-am rugat foarte mult, în noaptea când mama s-a simţit mai bine, am simţi o sărutare pe creştet. M-am rugat să n-o pierd! Nu aş vrea ca nimeni să trecă prin ce am trecut noi. Mulţumesc lui Dumnezeu că suntem încă toţi!”, a povestit Celia, la Teo Show.

Celia: "Cred că am avut noua tuplină!”

Citeşte continuarea pe click.ro