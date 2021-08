Staruri internaţionale, omagiu pentru Charlie Watts: „Cel mai elegant şi mai distins toboşar din rock and roll”

Ringo Starr: "Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Charlie Watts pentru că ne vei lipsi prietene. Pace şi dragote familiei".

Sir Elton John a scris pe Twitter: "O zi foarte tristă. Charlie Watts a fost ultimul baterist. Cel mai elegant bărbat şi o companie minunată".

Bryan Adams: "RIP Charlie Watts, unul dintre cei mai mari toboşari rock din toate timpurile şi un adevărat gentleman. Condolenaţe familiei şi formaţiei".

Paul McCartney a spus într-un mesaj video: "Condoleanţe formaţiei pentru că este o lovitură pentru ei. Charlie era o stâncă. Fantastic toboşar. Te iubesc, Charlie. Un om minunat. Multă dragoste familiei. Condoleanţe familiei".

Roy Orbison a scris un mesaj alături de o fotografie în care apare cu Charlie şi formaţia sa în 1965: "Charlie Watts, legendarul toboşar de la The Rolling Stones, a murit astăzi, 24 august 2021. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Charlie şi familia lui".

Lenny Kravitz: "Charlie Watts. Bătaia The Stones. Nu există cuvinte 6/2/41 - 8/24/21".

Joan Jett and the Blackhearts: "Charlie Watts a fost cel mai elegant şi mai distins toboşar din rock and roll. A cântat exact ce a fost nevoie - nici mai mult, nici mai puţin. Este unic".

Garbage: "Ce legendă. Suntem trişti că pleci. Ai fost cel mai tare".

Duran Duran: "Charlie Watts a fost o inspiraţie absolută pentru o legiune de baterişti încă din anii 1960. Un bărbat cu stil, demnitate şi calm. Stilul său simplu a fost o lecţie pentru noi toţi, când îl auzim pe Charlei cântând, ne dăm seama că nu este nevoie de a cânta excesiv, totul se rezuma la a servi formaţiei şi cântecului. Mulţumim, Charlie".

Născut pe 2 iunie 1941, la Londra, Charles Robert Watts a crescut înconjurat de muzică şi în tinereţe era pasionat de sound-ul unora ca Jelly Roll Morton şi Charlie Parker. A început să cânte la tobe în timpul liceului, căruia i-au urmat cursuri de design grafic.

Atras de jazz, impunător pe scena emergentă londoneză, după cum îşi aminteşte Keith Richards în autobiografia „Life”, Watts a fost - cu greu - cooptat în The Rolling Stones, în 1963. Discret şi elegant, considerat unul dintre cei mai buni toboşari din toate timpurile, el a apărut pe toate albumele trupei lansate începând cu acel an.