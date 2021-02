Soţia actorului Alec Baldwin şi-a falsificat identitatea. Totul despre scandalul în care a fost implicată Hilaria

Instructoarea de yoga a reuşit să provoace un adevărat scandal, început după Crăciun. Unul cu susul în jos, am putea spune, cam ca o poziţie complicată de yoga. Pentru că dacă multă vreme am auzit diverse afirmaţii ale unor celebrităţi hispanice care s-au plâns de discriminări în America, de data aceasta avem de-a face cu o femeie care s-a pretins hispa­nică deşi nu era. A povestit că s-ar fi născut în Mallorca şi chiar s-a prefăcut că are accent hispanic în engleza din interviuri. A jucat rolul exotic al instructoarei de yoga spaniole, pentru ca la sfârşitul anului trecut să iasă la iveală că s-a născut, de fapt, în Boston. Totul a fost dat în vileag pe Twitter de un utilizator al platformei care a dorit să-şi păstreze anonimatul. „Şi-a construit întreaga carieră pe faptul că ar avea rădăcini spaniole, dar aceste rădăcini nu sunt prea adânci, de vreme ce vine, de fapt, din sta­tul Massachusetts şi doar şi-a petrecut o par­te din copilărie în Spania“, comentează o sursă din anturajul fostei dansatoare.

Citeşte continuarea aici!