Smiley, despre petrecerile cu vedete din SUA: „Tu îţi dai seama că abia te-ai cunoscut cu Rihanna şi deja te-ai certat cu ea?!”

„Lumea cere de mult o piesă cu Andra. Eu aştept să vină piesa aceea. Cumva, piesa cu Delia a venit pur şi simplu. Am compus-o în pandemie, la mine în mansardă, şi am zis „Băi, ce fain ar fi să cânte o tipă”. Era o piesă perfectă, moody. Nu e o piesă clasică. Delia are tot felul de filme, şi am zis că acesta ar fi un film care i s-ar potrivi. Aşa că în două zile am terminat piesa pentru ea, conform Kiss FM.

Smiley a zis că piesa potrivită pentru Andra ar fi una mai de suflet, cu o partitură de voce mai complexă şi mai clasică, în sensul pop-clasic. „Ceea ce cânt eu şi ceea ce cântă Andra sună extrem de diferit. O piesă ca „Vals” aş fi putut să o cânt cu Andra”, a spus artistul.

Chiar dacă manelele ocupă un loc fruntaş în Trendingul de pe YouTube, Smiley a dezvăluit că nu s-ar vedea cântând o piesă de acest gen: „Nu ştiu să cânt manele. Aş putea să mă străduiesc, dar aş suna ca un ied sugrumat. Muzica asta trebuie să o facă nişte oameni care ascultă acest gen, care simt acest gen. Dacă o face cineva doar de dragul succesului, sau de dragul Trendingului, nu o să iasă. Poate îi păcăleşti pe oameni, cu o piesă sau două. Dar dacă tu nu simţi cu adevărat acea melodie, îţi baţi joc de ea”.

Smiley a vorbit şi despre o experienţă mai puţin cunoscută pe care a trăit-o cu Şerban în SUA. Acesta a povestit că a fost într-un club, Ciara, unde l-a văzut pe Robert Pattison, dar şi pe Rihanna.

„Şerban spune că se duce afară să fumeze o ţigară şi cum pleca pe culoarul dintre mese, trece pe lângă el Rihanna. Iar Şerban nu o vede. Şi eu strigam la el. Se întoarce şi îi zic „Bai, tu n-ai văzut-o pe Rihanna? Erai nas în nas cu ea.”. La un moment dat spune cineva „Hai la Karaoke”. Eu am crezut că mergem în alt club, dar de fapt era o cămăruţă mică, cu o masă şi câteva canapele şi toată lumea era adunată acolo. Eu cu Şerban eram singurii outsideri. Nu ne vedea să credem în ce context ne aflam.”

Spre dimineaţă, şerban a vrut să-i facă o poză lui Smiley, dar a uitat blitzul deschis şi lumina s-a reflectat în ochii Rihannei.

„Şerban a vrut să îmi facă o poză, dar a uitat că avea blitzul pornit. Şi ca să se termine seara apoteotic, poc, blitzul direct în ochi la Rihanna. După care ea îi smulge telefonul din mână şi îi zice „Tu cine eşti? Că toată seara mi s-a părut că nu te ştiu”. Ea i-a dat telefonul bodyguard-ului, iar el ne văzuse deja, ştia că nu suntem paparazzi. Văzuse cu cine am ajuns acolo. Şi a aşteptat să plece toată lumea, s-a uitat în telefon şi a văzut că nu sunt deloc poze. Şi după ce am plecat, stăteam în curtea casei cu Şerban, ne uitam în zare şi îi zic ”Bă, tu-ţi dai seama că abia te-ai cunoscut cu Rihanna şi deja te-ai certat cu ea”.”, a povestit Smiley.