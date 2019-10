Sia suferă de o maladie genetică rară: anunţul făcut de cântăreaţă

Într-un mesaj publicat pe Twitter, cântăreaţa şi compozitoarea a spus că are Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), sindrom care îi cauzează dureri şi oboseală extremă.

„Bună, sufăr de dureri cronice, o boală neurologică, Ehlers Danlos, şi vreau să vă spun vouă, celor care suferă de dureri fizice sau emoţionale, că vă iubesc. Mergeţi înainte. Viaţa este al naibii de grea. Durerea te demoralizează şi nu eşti singur“, a scris artista.

Potrivit National Health Service al Marii Britanii, există 13 tipuri de sindrom EDS, o condiţie care afectează ţesutul conjunctiv din jurul corpului. Unele forme sunt uşoare, în timp ce altele pot fi distrugătoare.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.