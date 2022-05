Roxana Ciuhulescu: „Chiar m-am bucurat pentru Mihai că şi-a refăcut viaţa“

Chair dacă îşi trăiesc fericiţi povestea, Roxana Ciuhulescu şi Siviu Bulugioiu au avut nevoie de timp pentru a-şi armoniza relaţia cu ceilalţi membrii ai familiei extinse – Roxana, s-o împace pe Ana cu tatăl ei, iar Silviu să se reapropie de fiul său.

Fostul tău soţ, Mihai Ivănescu, a avut ceva de spus, în momentul în care tu ţi-ai refăcut viaţa?

Roxana: Nu, n-a avut nimic de spus până anul trecut. Noi n-am mai avut niciun fel de discuţie până anul trecut în august.

Şi cum comunicaţi, prin avocaţi?

Roxana: Îmi dădea mesaje că vrea s-o ia pe Ana, dar ea nu voia să meargă la el. Iar anul trecut, după trei ani de la divorţ, am pus piciorul în prag în luna august, am urcat-o în maşină şi am spus că mergem la mall ca să se întâlnească cu tatăl ei. Nu i-a picat deloc bine, pentru că ea nu voia de niciun fel să se vadă cu el, başca că, la un moment dat, el m-a acuzat că, de fapt, eu o ţin departe de el. Am fost nevoită să-i trimit înregistrări cu ea în care făceam psihoterapie cu ea, ca s-o ajut, s-o reapropii de tatăl ei. El m-a acuzat de nenumărate ori, prin mesaje, că de fapt eu sunt aia care o folosesc pe ea ca pe o armă, ceea ce a fost total greşit. Şi îi trimiteam înregistrări audio cu ea, în care aveam discuţii şi începea să plângă, îmi spunea: „Dar de ce tot insişti să mă duc la el? Nu înţelegi că nu vreau?“ Şi, anul trecut, când am pus piciorul în prag, a făcut urât, dar când am ajuns acolo şi s-au privit… Am mers la o cafenea şi am început să stăm de vorbă. Şi, din momentul ăla, Ana a început practic să se reapropie de el. A venit s-o ducă la vaccin, apoi la rapel, au fost într-o primă vacanţă, doar ei doi. Între timp, s-a recăsătorit şi el – chiar de ziua mea, în 2018. Oricum, chiar m-am bucurat pentru Mihai că şi-a refăcut viaţa. S-a căsătorit cu o japoneză, nu au copii, dar el mai are un băiat dintr-o căsătorie anterioară, Iulian, care are 20 de ani.

Acum au o relaţie constantă, se văd?

Roxana: Da, chiar şi weekendul trecut a fost la el.

O simţi mai liniştită?

Roxana: Cred că este o evadare pentru ea, pentru că acolo este bine primită, i se fac toate poftele şi e ca o fugă de-acasă. Este superrăsfăţată şi actuala soţie a lui Mihai încearcă s-o facă să se simtă cât mai bine.

Dar şi Ana e o fată drăguţă, nu poţi spune că ar putea-o deranja cu ceva.

Roxana: Plus că e mare, are 14 ani.

I-ai făcut buletinul?

Roxana: Am depus actele, trebuie să aşteptăm.

Citeşte mai multe aici!