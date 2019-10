Reacţii emoţionante la moartea lui Mihai Constantinescu: „O să-mi amintesc de el aşa cum era în ultima discuţie - blând şi neîmpăcat“

Mihai Constantinescu a murit pe 29 octombrie, la vârsta de 73 de ani, după ce a uferit un al treilea stop cardio-respirator.

Cântăreţul a fost dus de urgenţă la spital pe 13 mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Medicii de la Spitalul Floreasca au declarat că în prima noapte de internare starea artistului s-a agravat şi a suferit un al doilea stop cardiac şi o hemoragie cerebrală.

Numeroşi cântăreţi, actori, vedete de televiziune, dar şi politicieni şi-au exprimat regretul în urma morţii artistului şi au transmis mesaje emoţionante.

Printre ei se numără fostul premier Dacian Cioloş, dar şi compozitorul Marius Ţeicu, alături de care Mihai Constantinescu a format, împreună cu Olimpia Panciu, un trio muzical în anii '80.

Marius Ţeicu: „E un moment foarte greu, nu-mi vine să cred. Toţi am sperat că se va întâmpla o minune, aşa cum s-a întâmplat şi cu Gabi Cotabiţă. Ne ştiam de când eram colegi, de foarte mult timp. Am cântat împreună, el a fost solistul nostru. Ne-am dat seama de ce talent are, mergea prin toate ţările, era cap de afiş. Era ca un vulcan, compunea aproape zilnic. Foarte, foarte talentat. Am cântat împreună mulţi ani de zile în ţară şi în străinătate, am fost în multe emisiuni împreună. Mie nu-mi vine să cred. Mi-e atât de greu. S-a rupt o bucată din mine, din toată tinereţea mea, toată cariera mea“, a declarat Marius Ţeicu la Antena 3.

Corina Chiriac: „Ce a avut Mihai particular şi foarte agreabil pentru public? În primul rând, era extrem de vesel, venea cu emoţie pozitivă în faţa publicului. Contribuia faptul că era foarte frumuşel, era un etern adolescent. El avea trei haruri în unul. Sigur, faptul că îşi cânta muzica lui şi compoziţiile lui i-a creat o bună dispoziţie de a continua să creeze şi, în acelaşi timp, a bucurat mai multe generaţii de spectatori. El a fost exact genul de artist menit să binedispună o sală întreagă de spectatori. Chiar şi dacă aş spune doar atât despre el, tot ar fi foarte mult, pentru că eu consider că Mihai a avut vocaţie de artist“.

Mircea Radu: „Ultima dată am vorbit cu Mihai Constantinescu acum un an şi ceva; despre muzici, decade şi genuri şi despre ce se ascultă acum, aici şi în lume. Nu pricepea (şi-mi spunea asta mie, care la rândul meu nu înţeleg) de ce pe cerul românesc al muzicii nu e loc pentru toate stelele, de la pitice la supernove. De ce încrâncenarea? De ce anularea a ce a fost, în ideea că «tot ce aţi făcut voi înainte e un rahat»? De ce, de ce, de ce? Fără să-mi dau seama turnam gaz pe foc cu exemple din Italia (unde Celentano, Morandi, Dalla au rămas Dumnezei) Franţa (Hallyday, Aznavour, Brel sunt statui venerate) dar şi Rusia unde Pugaciova face şi acum jocurile în muzica mare. De ce la noi nu e aşa?

Păi cred că dintr-un soi de primitivism; noi, ca societate, încă nu ne-am rezolvat nişte probleme cu noi, trebuie să mai urcăm nişte trepte pentru o mai bună înţelegere a lucrurilor şi apoi o aşezare a lor corectă şi sănătoasă. Am să-mi amintesc de Mihai Constantinescu aşa cum era în această ultimă discuţie pe care am avut-o - un om blând şi neîmpăcat“.

Anca Ţurcaşiu: „Mihai al nostru drag! Al meu de o viaţă! Mi-ai colorat copilăria, mi-ai condus paşii in adolescenţă şi m-ai primit în sufletul tău ca prieten drag toată viaţa! Am împărţit cu atâta bucurie sute de scene, de platouri de filmare şi simt acum că s-a rupt ceva în mine! E atât de tristă despărţirea fizică! Doare cumplit! Nu ştie nimeni ce este după, dar sper cu toată fiinţa mea că ne vom mai juca precum doi copii aşa cum am făcut o mereu aici! Simona, te îmbrăţişez şi îţi sunt alături! Condoleanţe!“





Gabriel Cotabiţă: „Drum lin către stele, prieten şi coleg drag!“

Luminiţa Anghel: „Eu cred că ai plecat într-o lume mai bună. Acolo ştiu cât de valoros eşti tu, cât de mult umor ai şi sigur îţi vor pune covorul roşu pe care-l meriţi. Tu şi ceilalti colegi ai tăi care au plecat şi sunt din «Generaţia de Aur». Despre care unii jurnalisti vorbesc vorbe... Nici nu au habar cine şi cât valoraţi voi. Nouă ne pare rău, tare rău că ai ales să pleci... Drum lin, Mihai!“

Paul Surugiu- Fuego: „Muzica uşoară românească e mai săracă începând de ieri. A plecat Mihai Constantinescu, într-o lume minunată în care, cu creionul pe-o hârtie, sus în deal, va cânta un soare, un zâmbet şi-o floare! Mihai a fost un om bun şi-a căutat mereu dragostea în cântecele sale. L-am avut invitat în multe emisiuni, l-am premiat şi-am descoperit în el un spirit altruist. Am stat, acum mulţi ani, două săptămâni într-un turneu în Germania şi am văzut că-i păsa de această profesie pe care-o diviniza. Timbrul său rămâne de neînlocuit. Melodiile compuse de el sunt embleme pentru genul acesta care-ar trebui să se audă mai mult, să se vadă mai mult, să poată fi cunoscut şi aplaudat pe măsur[! Mihai Constantinescu este o legendă a muzicii noastre, la fel ca toţi marii artişti care-au definit generaţii şi-au lăsat în urma lor cântece, poveşti, lumi! Mergi în lumină, Mihai! Aici, noi, publicul tău, te vom cânta! Drum lin! Străluceşte!

Cătălin Măruţă: „ A fost unul din marii artişti ai copilăriei mele. Mai târziu a fost unul dintre oamenii care mă făceau să mă simt norocos că fac ce fac şi onorat că ne cunoaştem personal. Mihai Constantinescu era atât de plin de energie, că simpla lui prezenţă te umplea şi pe tine de viaţă Era atât de îndrăgostit de muzică şi atât de dedicat publicului, încât te făcea şi pe tine să iubeşti fiecare vers din cântecele sale. Era un artist adevărat, era un om special, era unul şi unic- Mihai Constantinescu! Mulţumim că aţi fost şi că ne-aţii fost, maestre!





Simona Gherghe: „Deschid netul şi citesc ştirea morţii lui Mihai Constantinescu. Şi mă gândesc de câte ori mi-a fost invitat în emisiune, singur ori împreună cu Simona, soţia lui. Un om solar, bun, cu atât de mult bun-simt şi de-o decenţă parcă din alte vremuri. Dumnezeul să-l odihnească si să-i dea putere Simonei!.“

Cristina Ţopescu: „Când am ajuns acasă, am aflat că Mihai s-a stins. Of, cât am sperat într-o minune. Mihai, dragul nostru, să-ţi găsesti liniştea şi să mai râzi şi tu acolo, unde-oi fi acum, într-o lume minunată!?”

Horia Moculescu: „A dispărut unul dintre cei mai coloraţi baladeuri ai ultimelor decenii. Era un creator cu texte foarte directe, conforme firii lui, atitudinii lui faţă de viaţă. S-a luptat foarte mult cu viaţa. A avut o droaie de probleme în viaţa lui. Am făcut turnee multe în ţară cu el, cu Olimpia, cu Ţeicu, fără el, fără Ţeicu, numai el cu noi. Am fost cu el în Germania pentru un contract de două luni. Vă imaginaţi... I-am cunoscut familia, mama lui, sora lui. Era un om deschis, vesel. Făcuse Institutul de Educaţie Fizică şi Sport. Era sportiv. Şi, dacă avea ceva de spus, lua ghitara în mână şi cânta. Alt tip decât muzica folk. Era baladeur, baladeur... Se răreşte lumea în jurul meu. Şi, culmea, toţi sunt mai tineri - şi Mihai, şi Cristinoiu, şi Bogardo, şi Fugaru, şi Şuteu“, a spus compozitorul pentru Agerpres.

Dacian Cioloş: „ Mihai Constantinescu a presărat copilăria celor din generaţia mea cu multe momente de bucurii. S-a stins încet şi duios. Dar «lumea minunată» rămâne în cei în care vocea lui a sădit-o.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!“

Flick, pe numele real Andrei Sebastian, i-a dedicat lui Mihai Constantinescu o poezie. „Să ai un drum bun, Mihai /Înspre «o lume minunat㻓, i-a transmis acesta în versurile poeziei sale, publicate pe pagina sa de Facebook.