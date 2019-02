Orlando Bloom şi Katy Perry s-au logodit de Valentine's Day. Cum au făcut anunţul şi cum arată inelul de logodnă FOTO

Katty Perry şi Orlando Bloom au o relaţie din ianuarie 2016. Cei doi s-au despărţit pentru o scurtă perioadă, pentru ca, în luna aprilie 2018, să redevină un cuplu.

Cei doi artişti au publicat pe conturile lor de socializare aceeaşi fotografie, care anunţă logodna. „Pe viaţă“, a fost mesajul lui Orlando Bloom.

De asememenea, mama cântăreţei a scris pe Facebook următorul mesaj: „Ia te uită cine s-a logodit aseară“, alături de fotografia cu cei doi îndrăgostiţi, scrie E! News.

Născută pe 25 octombrie 1984, Katheryn Elizabeth Hudson, pe numele de scenă Katy Perry, este o cântăreaţă americană care a devenit cunoscută cu single-ul „I Kissed a Girl“, ce a ajuns în 2008 pe primul loc în topurile din peste 20 de ţări, inclusiv în Statele Unite şi Marea Britanie. Albumele şi single-urile sale au fost vândute în peste 90 de milioane de copii pe plan mondial. „Witness“ (2017) este cel de-al cincilea material de studio lansat de cântăreaţă.

Născut pe 13 ianuarie 1977, în Canterbury (Marea Britanie), Orlando Jonathan Blanchard Bloom este actor cunoscut din filme ca „Elicopter la pământ!/ Black Hawk Down“ (2001), „Troia/ Troy“ (2004), „Regatul Cerului/ Kingdom of Heaven“ (2005) şi „Cei trei muschetari/ The Three Musketeers“ (2011).

Actorul a interpretat şi rolul elfului Legalas din trilogiile „Stăpânul inelelor“ şi „Hobbitul“, dar şi pentru rolul Will Turner în franciza „Piraţii din Caraibe“, în care a apărut alături de Johnny Depp. Din 2009 este ambasador itinerant al UNICEF.

Orlando Bloom şi Katy Perry FOTO Guliver/Getty Images

