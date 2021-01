Oana Roman, după despărţirea de Marius Elisei: Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea

Oana Roman a postat recent un mesaj pe reţeaua de socializare în care dezvăluie că a făcut tot ce a putut pentru ca relaţia să funcţioneze, dar a fost în zadar.

Despărţirea dintre Oana Roman şi Marius Elisei s-a petrecut chiar în preajma Sărbătorilor de iarnă, scrie viva.ro.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale cât şi personale. Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea”, a explicat Oana Roman.

În aceste condiţii, Oana Roman a făcut Sărbătorile alături de fiica şi de mama ei.