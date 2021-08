Motiv de sărbătoare pentru Britney Spears: A primit prima tabletă, la 39 de ani. „Simt că viaţa mi se schimbă în timp ce vorbesc”

Cântăreaţa, în vârstă de 39 de ani, le-a transmis, joi, celor 32,9 milioane de urmăritori de pe Instagram: „Veşti minunate! Mi-am luat primul meu iPad astăzi. Eram în grădină, munceam, când am venit în bucătărie şi am văzut ceva ce am comandat. Este un iPad nou. Sunt foarte emoţionată. Copiii mei au avut, eu nu am avut niciodată. Este o zi incredibilă. Am avut întotdeauna un telefon micuţ, dar acum acest iPad este în mâinile mele şi simt că viaţa mi se schimbă în timp ce vorbesc. Sunt foarte emoţionată.”

Britney Spears se află sub tutela tatălui ei din 2008. În luna iunie a acestui an, vedeta a cerut unui judecător să pună capăt tutelei „abuzive” din ultimii 13 ani şi l-a reclamat pe tatăl ei pentru controlul exercitat asupra vieţii ei. Ea a dezvăluit că aranjamentul cere să folosească metode contraceptive şi o împiedică să se recăsătorească.

„Sunt traumatizată. Nu pot să dorm, sunt deprimată şi furioasă şi plâng în fiecare zi”, i-a spus Britney judecătoarei în declaraţia de 20 de minute acordată prin telefon.

În timpul pledoareiei impresionante, Spears a cerut să fie eliberată de tutelă fără a fi evaluată şi i-a spus judecătoarei: „Nu ar trebui să existe vreo ameninţare pentru mine vreodată”.

Spears a explicat judecătoarei că, în timpul turneului „Circus”, a făcut teste psihologice „împotriva voinţei” şi că de mai multe ori pe săptămână îi era luat sânge. Ea a declarat că tutorii i-au spus că, dacă participă la evaluări, şi-ar putea recăpăta viaţa. „Am făcut totul şi ei au minţit... nu au făcut nimic. NU i-au pus capăt şi am continuat să muncesc”.

Cântăreaţa a adăugat că nu va permite oamenilor „să se îndoiască de inteligenţa mea pentru a nu ştiu câta oară”.

Britney Spears a mai afirmat că nu este o persoană perfectă şi a explicat faptul că „episoadele” ei au fost rezultatul „a ceea ce mi-au făcut”.

„A fost scopul lor de a mă face să mă simt nebună, ceea ce nu sunt”, a spus ea despre tatăl şi tutorii ei.

Spears a mai spus că pe parcursul acestor ani i-a fost luat permisul de conducere, nu a mai avut voie să bea cafea, nici să aleagă ce să mănânce, că a fost lăsată singură în casă fără să poată pleca.

„Am fost mereu foarte speriată de tata şi speriată că o să apară băut pe undeva. Decât să încercaţi să anchetaţi comportamentul meu sau capacitatea mea, vreau ca tata să fie anchetat. Această tutelă îi perfmite, efectiv, tatălui meu să îmi conducă viaţa... este abuz şi ştim toţi asta”.