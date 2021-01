Mihai de la 3 Sud Est ar fi fost tratat de COVID-19 cu Ivermectină. Medicamentul nu este autorizat în UE pentru tratarea infecţiei cu coronavirus

Cântăreţul Mihai Budeanu (3 Sud Est) s-a infectat cu SARS-COV-2 şi a fost internat în stare gravă la Spitalul Municipal Mangalia pe 19 noiembrie 2020, iar câteva zile mai târziu a fost transferat la Medgidia.

La insistenţele familiei sale, cântăreţul ar fi primit un tratament anti-COVID-19 cu Ivermectină (medicament antiparazitar) şi steroizi, tratament recomandat prin telefon de doctorul Ion Alexie, medic specialist infecţionist în Las Vegas şi prieten cu Mihai Budeanu.

„Da, l-am tratat prin telefon. Chiar în ambulanţă i s-a dat Ivermectină. În protocol au existat şi steroizi”, a declarat medicul specialist de boli interne şi boli infecţioase, la Antena 3.

Mihai Budeanu spune că a primit un tratament anti-COVID-19 recomandat de medicul român Ion Alexie, fără să specifice însă clar că i s-a administrat Ivermectină.

„Am avut o perioadă în care era să plec din această lume. Am fost la limită. Respiram din ce în ce mai greu. Într-o zi dificilă, am chemat salvarea, m-a luat, m-a dus la Medgidia. A trebuit să ajung la o secţie de ATI urgent. Oxigenul scăzuse la un nivel undeva de 50%. Doctorii au spus că am scăpat printr-un miracol. Aveam şanse la viaţă undeva la 5%. Doctorul Ion Alexie mi-a furnizat protocolul de tratament folosit în Vegas, acela cu plasmă şi nişte medicamente; tratamentul clasic care se ia în acest caz. Am stat trei săptămâni la ATI, apoi am trecut pe Interne şi am mai stat puţin”, a povestit cântăreţul la Vorbeşte lumea, de la Pro TV.

Ivermectina, noul „medicament minune“ împotriva COVID-19

Ivermectina este un medicament care se foloseşte pentru paraziţi, iar în România se găseşte doar în farmaciile veterinare pentru tratarea animalelor. Folosirea pentru tratarea COVID-19 a Ivermectinei este controversa momentului.

În timp ce de peste ocean vin veşti că acest medicament foarte ieftin în comparaţie cu cele deja folosite în schemele aprobate oficial ar face minuni în doar 48 ore, cel mai mare atu care i se atribuie fiind acela că opreşte replicarea virusului SARS-CoV-2, părerile medicilor din România sunt împărţite.

În timp ce unii contestă cu vehemenţă folosirea lui, avertizând că există riscuri încă necuantificate, inclusiv risc de cancer , alţii îl recomandă de luni bune, încă din vremea în care articole de presă, dar şi ştiinţifice, din SUA, au ajuns şi în mediul academic românesc.

Românii au golit rafturile de Ivermectină

În ultimele zile însă, discuţiile purtate în şoaptă au fost abandonate şi s-a vorbit pe şleau despre potenţialul acestui medicament în tratarea COVID-19. Aşa s-a ajuns ca în câteva zile farmaciile veterinare să nu mai aibă pe rafturi Ivermectină , iar distribuitorii să nu mai poată, la rândul lor, onora comenzile.

Atenţie la "doctorul Google"!

Medicii care tratează pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 au temeri mari când vine vorba de receptivitatea populaţiei la fel şi fel de tratamente-minune. Spun că există deja îngrijorarea că o mare parte din populaţia pozitivă se testează acasă şi se tratează după cum indică „doctorul GOOGLE“, evitând până şi medicul de familie. Cât despre Ivermectină, ar trebui să fim cel puţin precauţi.

Ivermectina ar putea avea „repercusiuni fatale“

„Ivermectina este un medicament aprobat pentru uz veterinar. În primul rând, medicamentele care sunt aprobate pentru uz uman au un anumit proces de aprobare şi anumite teste care se fac. Ar fi bine să nu împreunăm regnul animal cu specia umană şi să nu ne tratăm după ureche pentru că a auzit cineva că acest medicament poate face minuni. Poate face minuni în cazul regnului animal, deocamdată la noi nu este testat acest medicament, drept urmare, ar trebui să urmăm calea firească, să ne vaccinăm şi să vedem după aceea ce urmează. Deocamdată, sunt foarte multe medicamente în teste, chiar pentru COVID“, a declarat medicul de familie Dorian Costescu, avertizând că folosirea acestui medicament de uz veterinar ar putea avea chiar „repercusiuni fatale“.

Ivermectina, folosit şi pentru combaterea febrei

Pe de altă parte, Carmen Dorobăţ, medic infecţionist la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi a declarat pentru Buletin de Bucureşti că acest medicament a fost folosit în primă fază pentru tratarea bolilor parazitare la animale, iar pe oameni este folosit pentru a ajuta la combaterea febrei.

"Ivermectina este un antiparazitar folosit la câini, la om se foloseşte ca antifibrotic. Pentru prima dată s-a încercat să fie folosit în viroza hepatică şi nu a dat rezultatele cele mai bune. Nu există o contraindicaţie pentru folosirea invermectinei la bolnavii de Covid-19. Este recunoscut în State, nu este o greşeală medicală, dar nu este un medicament «minune» şi nu este un antiviral, el se adresează bolii ca un antifibrotic. Nu vinecă pacienţii bolnavi de Covid-19, ci ajută la o evoluţie mai bună a bolii", spune medicul Carmen Dorobăţ.